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فضيحة وبالفيديو..مغربية وابنتها حولا مركز تدليك لوكر للدعارة.. وهابشحال كانوا كيجيبو البنات للزبناء

بتاريــخ : 12 يناير 2017 / 10:06 فضيحة وبالفيديو..مغربية وابنتها حولا مركز تدليك لوكر للدعارة.. وهابشحال كانوا كيجيبو البنات للزبناء | حوادث و حقوق
فضيحة وبالفيديو..مغربية وابنتها حولا مركز تدليك لوكر للدعارة.. وهابشحال كانوا كيجيبو البنات للزبناء
قامت الشرطة بمدينة لودي الإيطالية، أمس الأربعاء، باعتقال مغربيتين، عقب تورطهما في تحويل أحد مراكز التدليك إلى وكر للدعارة.

''شوف تيفي''

قامت الشرطة بمدينة لودي الإيطالية، أمس الأربعاء، باعتقال مغربيتين، عقب تورطهما في تحويل أحد مراكز التدليك إلى وكر للدعارة.
وحسب موقع ''إتشيتادينو'' الإيطالي فإن السيدتين المغربيتين وهما الأم البالغة من العمر 47 سنة وابنتها البالغة 26 سنة، واللتين تقيمان بنواحي مدينة بيرغامو والحاصلتان على الجنسية الإيطالية، حولتا مركزهما الخاص بالتدليك والذي كانتا تشرفان عليه إلى وكر لممارسة الدعارة.
وأضافت المصادر ذاتها بأن الموقوفتان كانتا تقومان باستغلال حوالي 10 فتيات من جنسيات مختلفة، حيث كانتا ترتبان لهما مواعيد مع زبناء بالمركز بثمن يتراوح ما بين 100 و400 يورو حوالي ''4آلآف درهم مغربية''، مع ضرورة حصولهما على 40 في المائة من الأرباح.


وأكد ذات المصدر بأن المغربيتين تم وضعهما تحت رهن الإقامة الجبرية، بالإضافة إلى إغلاق المحل وتشميعه وسحب الرخصة منهما، وذلك قبل أن يتم عرضهما على المحكمة للنظر في التهم الموجهة إليهما.

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