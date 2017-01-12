بالصور.. المصالح الأمنية لفاس توقف شخص متورط في السرقة الموصوفة ﻿

تمكنت المصالح الأمنية التابعة لمدينة فاس من إلقاء القبض على شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة اليوم الأربعاء.

شوف تيفي

تمكنت المصالح الأمنية التابعة لمدينة فاس من إلقاء القبض على شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة اليوم الأربعاء.

وحسب بلاغ من المدرية العامة للأمن الوطني توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن المتورط من ذوي السوابق العدلية وذلك في مجال السرقات والضرب والجرح بالسلاح الأبيض.

الأخير قام رفقة شركائه الثلاثة بسرقة محتوى حمولة شاحنة تعود لسائق بحي الزهور، وحسب أقوال السائق فإن الحمولة كانت تضم مواد وأدوات تستعمل في البناء والصباغة وآلات بخاخات الصباغة وعلب مسامير ومفاتيح ميكانيكية ومطارق ورافعات السيارات وخراطيم الغاز.

هذا وقام المشتبه فيهم بنقل المسروقات على متن دراجة نارية ثلاثية العجلات « تريبورتور » إلى منزل الفاعل حيث تم حجز المسروقات وكذا دراجته النارية.

وحسب ذات المصادر، فإنه تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية بغية تعميق البحث والوصول إلى مشاركيه في عملية السرقة.