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بالفيديو..هذا هو جديد المغربية فضيلة التي فقدت جنينها بسبب مركز تجاري بفرنسا..وهذه هي التفاصيل الحصرية

بتاريــخ : 12 يناير 2017 / 03:58 بالفيديو..هذا هو جديد المغربية فضيلة التي فقدت جنينها بسبب مركز تجاري بفرنسا..وهذه هي التفاصيل الحصرية | حوادث و حقوق
بالفيديو..هذا هو جديد المغربية فضيلة التي فقدت جنينها بسبب مركز تجاري بفرنسا..وهذه هي التفاصيل الحصرية
في جديد قضية المغربية فضيلة، التي فقدتها جنينها داخل المركز التجاري الذي تعمل به بمدينة ''ليل'' الفرنسية'' علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها بأن مدير هذا المركز، ربط الاتصال بالجمعية الفرنسية المغربية لحقوق

"شوف تيفي"

في جديد قضية المغربية فضيلة، التي فقدتها جنينها داخل المركز التجاري الذي تعمل به بمدينة "ليل" الفرنسية" علمت "شوف تيفي" من مصدرها بأن مدير هذا المركز، ربط الاتصال بالجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، وأكد على استعداده لحل المشكل بشكل ودي.

وحسب التسجيل الصوتي لمدير مركز "auchan"،والذي توصلت به "شوف تيفي" فإن هذا الأخير، أشار إلى أن ما صرحت به فضيلة للصحافة غير صحيح، مؤكدا في الوقت ذاته عن رغبته في تقديم يد المساعدة لها من خلال تمكينها من العودة للعمل.

وكانت "شوف تيفي" قد علمت صباح اليوم الأربعاء، بأن مغربية تدعى "فضيلة"، فقدت جنينها أخيرا، بطريقة مؤلمة، خلال عملها بأحد المراكز التجارية المعروفة بمدينة ليل الفرنسية.

وقد أكدت الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان بهذا الخصوص لـ "شوف تيفي" بأن المغربية فضيلة البالغة من العمر 23 سنة، ارتبطت بعقد عمل مع المركز التجاري "auchan" في 1 نونبر الماضي،وقدمت وثائق تؤكد بأنها حامل، وبعد مرور أسابيع وبالتحديد في 22 نونبر، شعرت المغربية التي تعمل كقابضة "لاكيس" بألم حاد وطلبت من مديرها مغادرة موقعها صوب المرحاض، إلا أن هذا الأخير رفض رفضا قاطعا بسبب وجود عدد كبير من الزبناء بمناسبة التخفيضات، لتتطور الأمور إلى وقوع فاجعة، حينما أجهضت وسقط جنينها.

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي حامل مغربية فضيلة الزبناء المرحاض

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