قيادة ''البيجيدي'' غاضبة من العبدلاوي عمدة طنجة الذي مدح إلياس العماري ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن قياديون بارزون بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، غاضبون من عمدة طنجة البشير العبدلاوي بعد ظهوره في فيديو يشيد بكفاءة إلياس العماري التي أهلته لكي يصل لأمين عام حزب سياسي

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كشفت مصادر مطلعة، أن قياديون بارزون بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، غاضبون من عمدة طنجة البشير العبدلاوي بعد ظهوره في فيديو يشيد بكفاءة إلياس العماري التي أهلته لكي يصل لأمين عام حزب سياسي كبير على حد قول عمدة طنجة المنتمي لحزب العدالة والتنمية.

وجاء غضب قيادة البيجيدي بعد إنتشار مقطع فيديو لمسؤول حزب المصباح بطنجة، وهو يتحدث بصفته كعمدة للمدينة في الدورة الإستثنائية للمجلس البلدي المسير لمدينة البوغاز، حيث أثنى العضو بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، على إلياس العماري وقدرته على جلب إستثمارات كبيرة للمدينة سبق وأن شكك فيها رئيس الحكومة المعين والأمين العام لحزب العدالة والتنمية.

ورغم صدور بلاغ لابن كيران يوجه فيه أعضاء حزبه بعدم التصريح لوسائل الإعلام، لكن نشطاء الحزب تداولوا مقطع الفيديو ومتسائلين عن حقيقة إنتماء البشير العبدلاوي لحزب المصباح، وهو يمدح في إنجازات الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الغريم السياسي الأول للحزب على الساحة السياسية.