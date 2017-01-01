 قيادة ''البيجيدي'' غاضبة من العبدلاوي عمدة طنجة الذي مدح إلياس العماري ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

قيادة البيجيدي غاضبة من العبدلاوي عمدة طنجة الذي مدح إلياس العماري | بوليتيك

قيادة ''البيجيدي'' غاضبة من العبدلاوي عمدة طنجة الذي مدح إلياس العماري

بالفيديو: رغم التعليمات الملكية.. جرحى فاجعة أمسكروض يشكون الإهمال بمستشفى الحسن الثاني باكادير | حوادث و حقوق

بالفيديو: رغم التعليمات الملكية.. جرحى فاجعة أمسكروض يشكون الإهمال بمستشفى الحسن الثاني باكادير

انفراد..هذه هي حقيقة امتلاك سعد المجرد لهاتف نقال داخل زنزانته بسجن فلوري | ثقافة و فنون

انفراد..هذه هي حقيقة امتلاك سعد المجرد لهاتف نقال داخل زنزانته بسجن فلوري

غريب.. خصاص في أدوية السكري بالمراكز الصحية المغربية | مجتمع

غريب.. خصاص في أدوية السكري بالمراكز الصحية المغربية

أخنوش من الدار البيضاء ..يطلق النار على البجيدي وكتائبه الإلكترونية | بوليتيك

أخنوش من الدار البيضاء ..يطلق النار على البجيدي وكتائبه الإلكترونية

بنكيران لحزبه : ممنوع الكلام ..بعدما انتهى مع أخنوش والعنصر | بوليتيك

بنكيران لحزبه : ممنوع الكلام ..بعدما ''انتهى'' مع أخنوش والعنصر

حكاية الطائرة التي أدت بالحسن الثاني إلى إيقاف خطابه الملكي | بوليتيك

حكاية الطائرة التي أدت بالحسن الثاني إلى إيقاف خطابه الملكي

عاجل.. وصول التوأم نسمة ونسيمة من تركيا ونقل الأخيرة إلى مستشفى الشيخ خليفة بالبيضاء في حالة خطيرة | مجتمع

عاجل.. وصول التوأم نسمة ونسيمة من تركيا ونقل الأخيرة إلى مستشفى الشيخ خليفة بالبيضاء في حالة خطيرة

عاجل وخطير..معركة دموية بالسيوف والحجارة في البيضاء وإنزال أمني كبير+صور | حوادث و حقوق

عاجل وخطير..معركة دموية بالسيوف والحجارة في البيضاء وإنزال أمني كبير+صور

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

قيادة ''البيجيدي'' غاضبة من العبدلاوي عمدة طنجة الذي مدح إلياس العماري

بتاريــخ : 12 يناير 2017 / 01:56 قيادة البيجيدي غاضبة من العبدلاوي عمدة طنجة الذي مدح إلياس العماري | بوليتيك
قيادة ''البيجيدي'' غاضبة من العبدلاوي عمدة طنجة الذي مدح إلياس العماري
كشفت مصادر مطلعة، أن قياديون بارزون بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، غاضبون من عمدة طنجة البشير العبدلاوي بعد ظهوره في فيديو يشيد بكفاءة إلياس العماري التي أهلته لكي يصل لأمين عام حزب سياسي

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة، أن قياديون بارزون بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، غاضبون من عمدة طنجة البشير العبدلاوي بعد ظهوره في فيديو يشيد بكفاءة إلياس العماري التي أهلته لكي يصل لأمين عام حزب سياسي كبير على حد قول عمدة طنجة المنتمي لحزب العدالة والتنمية.

وجاء غضب قيادة البيجيدي بعد إنتشار مقطع فيديو لمسؤول حزب المصباح بطنجة، وهو يتحدث بصفته كعمدة للمدينة في الدورة الإستثنائية للمجلس البلدي المسير لمدينة البوغاز، حيث أثنى العضو بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، على إلياس العماري وقدرته على جلب إستثمارات كبيرة للمدينة سبق وأن شكك فيها رئيس الحكومة المعين والأمين العام لحزب العدالة والتنمية.

ورغم صدور بلاغ لابن كيران يوجه فيه أعضاء حزبه بعدم التصريح لوسائل الإعلام، لكن نشطاء الحزب تداولوا مقطع الفيديو ومتسائلين عن حقيقة إنتماء البشير العبدلاوي لحزب المصباح، وهو يمدح في إنجازات الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الغريم السياسي الأول للحزب على الساحة السياسية.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بن كيران البيجدي السياسة الإعلام طنجةالعماريشوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

أخنوش من الدار البيضاء ..يطلق النار على البجيدي وكتائبه الإلكترونية | بوليتيك

أخنوش من الدار البيضاء ..يطلق النار على البجيدي وكتائبه الإلكترونية

بنكيران لحزبه : ممنوع الكلام ..بعدما انتهى مع أخنوش والعنصر | بوليتيك

بنكيران لحزبه : ممنوع الكلام ..بعدما ''انتهى'' مع أخنوش والعنصر

حكاية الطائرة التي أدت بالحسن الثاني إلى إيقاف خطابه الملكي | بوليتيك

حكاية الطائرة التي أدت بالحسن الثاني إلى إيقاف خطابه الملكي

أخنوش...لابد للبرلمان أن يخرج من العطالة ديالو في أقرب وقت | بوليتيك

أخنوش...لابد للبرلمان أن يخرج من العطالة ديالو في أقرب وقت

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوف الصحافة.. خصاص في ادوية السكري‎ | شوف الصحافة
منذ 47 دقيقة

شوف الصحافة.. خصاص في ادوية السكري‎

الحصاد اليومي.. رجال الشرطة يظهرون بزي جديد بالمغرب | حصاد اليوم

الحصاد اليومي.. رجال الشرطة يظهرون بزي جديد بالمغرب

في أول تجربة غنائية.. زوج الكوميدية فاتن اليوسفي يتحدث عن مولوده الجديد | بــووز

في أول تجربة غنائية.. زوج الكوميدية فاتن اليوسفي يتحدث عن مولوده الجديد

أخنوش يصفع بنكيران و كتائبه الالكترونية:أنا راجل و عندي الكلمة | بــووز

أخنوش يصفع بنكيران و كتائبه الالكترونية:أنا راجل و عندي الكلمة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

قيادة البيجيدي غاضبة من العبدلاوي عمدة طنجة الذي مدح إلياس العماري | بوليتيك
منذ 38 دقيقة

قيادة ''البيجيدي'' غاضبة من العبدلاوي عمدة طنجة الذي مدح إلياس العماري

بالفيديو: رغم التعليمات الملكية.. جرحى فاجعة أمسكروض يشكون الإهمال بمستشفى الحسن الثاني باكادير | حوادث و حقوق

بالفيديو: رغم التعليمات الملكية.. جرحى فاجعة أمسكروض يشكون الإهمال بمستشفى الحسن الثاني باكادير

انفراد..هذه هي حقيقة امتلاك سعد المجرد لهاتف نقال داخل زنزانته بسجن فلوري | ثقافة و فنون

انفراد..هذه هي حقيقة امتلاك سعد المجرد لهاتف نقال داخل زنزانته بسجن فلوري

غريب.. خصاص في أدوية السكري بالمراكز الصحية المغربية | مجتمع

غريب.. خصاص في أدوية السكري بالمراكز الصحية المغربية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.