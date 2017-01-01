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بالفيديو: رغم التعليمات الملكية.. جرحى فاجعة أمسكروض يشكون الإهمال بمستشفى الحسن الثاني باكادير

بتاريــخ : 12 يناير 2017 / 01:33 بالفيديو: رغم التعليمات الملكية.. جرحى فاجعة أمسكروض يشكون الإهمال بمستشفى الحسن الثاني باكادير | حوادث و حقوق
بالفيديو: رغم التعليمات الملكية.. جرحى فاجعة أمسكروض يشكون الإهمال بمستشفى الحسن الثاني باكادير
تداول اليوم الأربعاء نشطاء موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مقطعا لفيديو يوثق لحظة تعرض أحد المصابين في فاجعة أمسكروض للإهمال واللامبالاة من طرف مسؤلين بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير.

شوف تيفي

تداول اليوم الأربعاء نشطاء موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مقطعا لفيديو يوثق لحظة تعرض أحد المصابين في فاجعة أمسكروض للإهمال واللامبالاة من طرف مسؤلين بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير.

وفي تفاصيل الفيديو، فإن المواطن الذي ينحدر من أولاد تايمة كان يشكو إلى والي جهة سوس ماسة زينب العدوي التي كانت في زيارة خاصة للمستشفى المذكور، عن الإهمال الذي تعرض له بالرغم من التعليمات الملكية التي أمرت بمعالجة جرحى حادثة أمسكروض المميتة مجانا.

وفي هذا الشأن، أكدت الوالي أن الجرحى لهم الحق في التداوي مجانا، كما أنها توجهت بانتقادات حادة إلى ممثل وزارة الصحة الذي سارع إلى تنفيذ طلبها.

وفور تداول هذا الفيديو، عبر رواد فيسبوك عن استنكارهم وغضبهم تجاه مسؤولي المستشفى الذين لم يقوموا بدورهم كأطباء ومعالجة الضحايا.

جدير بالذكر، أن الطريق السيار الرابط بين أكادير ومراكش شهد الأسبوع المنصرم حادثة سير خطيرة أدت إلى مقتل11 شخص وإصابة أزيد من 22 آخرين بجروح بليغة، كما أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته بالتكفل بضحايا وتتبع حالتهم الصحية وتحمل مصاريف العلاج.

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فيديو أكادير مستشفى الحسن الثاني أكادير حادثة أمسكروض

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