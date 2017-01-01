انفراد..هذه هي حقيقة امتلاك سعد المجرد لهاتف نقال داخل زنزانته بسجن فلوري ﻿

في رد منه على تصريحات الفنان اللبناني ملحم زين، والتي أفاد من خلالها بأن الفنان المغربي سعد المجرد يتوفر على هاتف نقال داخل زنزانته بسجن ''فلوري''، كشف مصدر ''شوف تيفي'' القريب من قضية ''المعلم'' بأن هذا

''شوف تيفي''

في رد منه على تصريحات الفنان اللبناني ملحم زين، والتي أفاد من خلالها بأن الفنان المغربي سعد المجرد يتوفر على هاتف نقال داخل زنزانته بسجن ''فلوري''، كشف مصدر ''شوف تيفي'' القريب من قضية ''المعلم'' بأن هذا الأخير يستحيل أن يتوفر على هاتف خصوصا بالسجن المذكور الذي يتوفر على أنظمة مراقبة جد متطورة.

وعبر المصدر ذاته عن استغرابه الكبير من هذه التصريحات، مشيرا إلى أن سجن ''فلوري'' يضم أخطر المجرمين ومن بينهم أشخاص لهم علاقة بجماعات إرهابية متطرفة، وأي اتصال إذا ما تم داخله فإن أجهزة المراقبة تستطيع الكشف عنه.

وأضاف ذات المصدر بأن حراس سجن فلوري وباقي السجون الفرنسية، يقومون بتفتيش زنازين السجناء بشكل مستمر لحجز الممنوعات التي يخفونها ومن بينها الهواتف النقالة.