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غريب.. خصاص في أدوية السكري بالمراكز الصحية المغربية

بتاريــخ : 11 يناير 2017 / 23:39 غريب.. خصاص في أدوية السكري بالمراكز الصحية المغربية | مجتمع
غريب.. خصاص في أدوية السكري بالمراكز الصحية المغربية
توجه مجموعة من مرضى السكري الذين يستفيدون بالمجان من أدوية داء السكري إلى المراكز الصحية المتواجدة بالدارالبيضاء قصد أخد أدويتهم، ليتفاجئوا بنفاذ هذه الأدوية إضافة إلى الأنسولين.

شوف تيفي

 توجه مجموعة من مرضى السكري الذين يستفيدون بالمجان من أدوية داء السكري إلى المراكز الصحية المتواجدة بالدارالبيضاء قصد أخد أدويتهم، ليتفاجئوا بنفاذ هذه الأدوية إضافة إلى الأنسولين.

وحسب يومية المساء التي تطرقت لهذا الموضوع في عددها الصادر يوم غد الخميس، فإن المسؤولين على هذه الأدوية صرحوا لهؤلاء المرضى « راه ماكاينا تا حبة.. والو خوات الصيدلية ».

ومن جهته أكد مسؤول بوزارة الصحة أن الوزارة قامت بتهييء طلبات لإقتناء مجموعة من الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة برسم سنة 2017 و2018 ولكن ينتظر أن يتم المصادقة عليها من طرف مراقب وزارة المالية، وهذا لن حدث إلا حين تشكيل الحكومة الجديدة.

 

 

 

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خصاص أدوية السكري

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