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أخنوش من الدار البيضاء ..يطلق النار على البجيدي وكتائبه الإلكترونية

بتاريــخ : 11 يناير 2017 / 23:26 أخنوش من الدار البيضاء ..يطلق النار على البجيدي وكتائبه الإلكترونية | بوليتيك
أخنوش من الدار البيضاء ..يطلق النار على البجيدي وكتائبه الإلكترونية
في رد ضمني على شبيبة وحزب العدالة والتنمية، والكتائب الإلكترونية التابعة له، قال عزيز أخنوش الأمين الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال تجمع حزبي عقده بجهة الدار البيضاء سطات، اليوم،

شوف تيفي
في رد ضمني على شبيبة وحزب العدالة والتنمية، والكتائب الإلكترونية التابعة له، قال عزيز أخنوش الأمين الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال تجمع حزبي عقده بجهة الدار البيضاء سطات، اليوم، الأربعاء 11 يناير 2017 : أرد على بعض الناس الذين يتهمونني أني لا أجيد ممارسة السياسة، وقال بالنسق الدارج : ''أنني على الأقل راجل وصاحب كلمة'' .
وهو الجواب الذي يأتي بعدما قلل كثيرون من كتائب البجيدي من قيمة الرجل واستهدفوه في كثير من الهجمات .

وخص الكتائب بالكلام حين توجه لهم بما يلي : '' لو اجتمعت كل الكتائب الإلكترونية في المغرب كله فلن تثنينا عن عملنا وبلوغ ما نصبوا إليه.''
يذكر أن محطة الدار البيضاء تعد العاشرة من نوعها من الدينامية التي أطلقها عزيز أخنوش بحزب التجمع الوطني للأحرار من أجل إعادة هيكلته وتأهيل أطره، والانفتاح على شرائج مجتمعية جديدة من أجل مزاحمة باقي الأحزاب في المواعد الانتخابية القادمة والاشتغال على استراتيجية بعيدة المدى.

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أخنوش من الدار البيضاء ..يطلق النار على البجيدي وكتائبه الإلكترونية

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