بنكيران لحزبه : ممنوع الكلام ..بعدما ''انتهى'' مع أخنوش والعنصر ﻿

في تطور جديد للأحداث والتصريحات الإعلامية لرئيس الحكومة المكلف من قبل الملك، أصدر عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، توجيها جديدا، يقضي بمنع كل أعضاء حزب العدالة والتنمية بمن

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في تطور جديد للأحداث والتصريحات الإعلامية لرئيس الحكومة المكلف من قبل الملك، أصدر عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، توجيها جديدا، يقضي بمنع كل أعضاء حزب العدالة والتنمية بمن فيهم قياديو الأمانة العامة من الكلام، أو إعطاء أي تصريح صحفي أو حوار لأي منبر إعلامي.

التوجيه الحزبي الجديد يأتي بعد بلاغ ''انتهى الكلام'' الذي أوقف المشاورات الحكومية مع كل من حزبي التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية، وكذلك بعد الجدل الواسع والتسريبات التي قالت أن جهات حزبية وأخرى منزعجة من تدخل أعضاء الأمانة العامة في المشاورات مما سبب في التشويش عليها بكثرة الآراء والتصريحات، وأنهم يفضلون حسب ذات المعلومات الكلام مع بنكيران وحده، كما فعلت بقية الأحزاب التي فوضت كل شيء لأخنوش أو ساجد أو العنصر أو لشكر لإنهاء الأزمة الحكومية التي يراد لها أن تطول ولم تنته لحد الآن .