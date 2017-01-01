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حكاية الطائرة التي أدت بالحسن الثاني إلى إيقاف خطابه الملكي

بتاريــخ : 11 يناير 2017 / 22:50 حكاية الطائرة التي أدت بالحسن الثاني إلى إيقاف خطابه الملكي | بوليتيك
حكاية الطائرة التي أدت بالحسن الثاني إلى إيقاف خطابه الملكي
في صفحتها السابعة من ملف الأسبوع لجريدة المشعل، عدد 542 والممتد ما بين 12 يناير إلى 18 من نفس الشهرلسنة 2017، والموجود بالأكشاك كتبت الأسبوعية المغربية عن نوادر الملك الحسن الثاني، والتي بالمناسبة تنشر

شوف تيفي - المشعل

في صفحتها السابعة من ملف الأسبوع لجريدة المشعل، عدد 542 والممتد ما بين 12 يناير إلى 18 من نفس الشهرلسنة 2017، والموجود بالأكشاك كتبت الأسبوعية المغربية عن نوادر الملك الحسن الثاني، والتي بالمناسبة تنشر لأول مرة، وركزت بقلم الزميل حسن عين الحياة ،رئيس تحريرها، على طرائف ونوادر الملك خلف التلفزيون أثناء تصوير أو إلقاء خطبه المشهورة. موردة نقلا عن الإعلامي معنينو:

''مللي يبدا يخطب الحسن الثاني خاص الذبانة ما تزنزنش''..هذا هو الانطباع الذي يمكن أن تخرج به وأنت تقرأ ما كتبه الصديق معنينو عن لحظات تصوير خطاب ملكي للعرش. ويقول هذا الإعلامي الذي كان أحد الساهرين على تصوير وتسجيل هذه الخطب ''أذكر مرة أن الحسن الثاني وهو يسجل خطاب العرش توقف فجأة وقال : ''هل تسمعون هدير هذه الطائرة ...؟''ولم يكن غريبا أن ينتبه الملك إلى هذا الصوت وهو الذي يحتفظ بأذن موسيقية اكتشفت غير ما مرة، عزفا على كمان لأوركسترا تظم أكثر من خمسين عازف..لذلك، عندما سأل الحاضرين وهو يوقف الخطاب ''هل تسمعون هدير الطائرة؟''..يقول معنينو''خيم صمت تام على الجميع واتضح أن طائرة تحلق على منخفض قريبا من القصر...''بعدها يضيف الإعلامي المخضرم، قال الحسن الثاني :''هذا الأسلوب كان الفرنسيون يستعملونه ضد سيدنا '' يقصد والده محمد الخامس''فكلما علموا أنه بصدد إلقاء خطاب، إلا وبعثوا بطائرة للتحليق باستمرار في أجواء القصر، للتشويش والتأثير على ''سيدنا''..''فما كان إلا أن ''أمر الملك أحد الضباط الحاضرين..''عليك، كلما كان هناك خطاب، أن تنبه مطار سلا، لإبعاد الطائرات'' يقول معنينو .

تفاصيل أخرى تجدونها في أسبوعية المشعل في عددها الحالي الصادر اليوم الأربعاء، بـملفها ''الوجه الخفي للحسن الثاني خلف التلفزيون..طرائف ونوادر خطبه الملكية''.

 

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حكاية الطائرة التي أدت بالحسن الثاني إلى إيقاف خطابه الملكي

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