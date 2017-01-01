عاجل.. وصول التوأم نسمة ونسيمة من تركيا ونقل الأخيرة إلى مستشفى الشيخ خليفة بالبيضاء في حالة خطيرة ﻿

حطت مساء اليوم الأربعاء الطائرة التي كانت تقل التوأم نسمة ونسيمة بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء في رحلة قادمة من تركيا.

شوف تيفي

حطت مساء اليوم الأربعاء الطائرة التي كانت تقل التوأم نسمة ونسيمة بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء في رحلة قادمة من تركيا.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن نسيمة التي تعرضت لشظايا رصاصة أصابت رأسها خلال احتفالها هي وأختها التوأم وأقربائهما بحلول السنة الميلادية الجديدة بملهى ليلي في إسطنبول، تم نقلها مباشرة إلى مستشفى الشيخ خليفة في حالة خطيرة لإكمال العلاج وذلك فور وصولها إلى الدار البيضاء رفقة أختها نسمة وخطيب إحداهما.

جدير بالذكر أن نسمة و شقيقتها التوأم نسيمة كانا من بين ضحايا الحادث الإرهابي الذي ضرب إسطنبول التركية ليلة رأس السنة على يد مسلح، خلف أزيد من 39 قتيل و إصابة 65 آخرين.