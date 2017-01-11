عاجل وخطير..معركة دموية بالسيوف والحجارة في البيضاء وإنزال أمني كبير+صور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن حي البرنوصي، يعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني كبير، وأنزال كبير لرجال الشرطة بمختلف تلاوينهم من أجل فض الاشتباك الدموي الذي نشب بين بعض نزلاء الخيرية الإسلامية للبرنوصي

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن حي البرنوصي، يعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني كبير، وأنزال كبير لرجال الشرطة بمختلف تلاوينهم من أجل فض الاشتباك الدموي الذي نشب بين بعض نزلاء الخيرية الإسلامية للبرنوصي وبعض الأشخاص القاطنين بدوار بولحية.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن أحد نزلاء الخيرية المذكورة، تعرض للسرقة من أحد المقيمين بدوار بولحية، ما جعله يستعين بزملائه في الخيرية الذين توجهوا للدوار، لتتطور الأمور بعد ذلك إلى تبادل للضرب والجرح بواسطة السيوف والحجارة.

وأضاف المصدر ذاته بأن بعض المصابين من نزلاء الخيرية، توجهوا صوب دوائر أمنية، وقدموا شكايات، أفادوا من خلالها بأنهم تعرضوا للاعتداء والتعنيف.