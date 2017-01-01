عاجل..أول فيديو للرضيعة التي تم تعذيبها على يد والدها السعودي وحقائق صادمة على لسان والدتها ﻿

نشر قبل قليل موقع ''العربية.نت''، الفيديو الأول للرضيعة المعنفة، بعد تخليصها من والدها الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتعنيفها وتعذيبها بطريقة مؤلمة.

''شوف تيفي''

نشر قبل قليل موقع ''العربية.نت''، الفيديو الأول للرضيعة المعنفة، بعد تخليصها من والدها الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتعنيفها وتعذيبها بطريقة مؤلمة.

وعلاقة بالموضوع،كشف موقع ''سبق'' السعودي'' بأن الأم والدة الرضيعة المعنقة،كشفت له بأن خوفها منعها من تقديم شكوى للجهات المسؤولة لأن زواجها غير رسمي وأن زوجها هو من خدعها ووعدها بإكمال الأوراق الرسمية لزواجهما.

وأضافت الأم المكلومة'' أثناء زواجي منه كنت دائما أعنف من طرفه ، وبعد الزواج منعني من مشاهدة ابنتي وحرمني منها، وكان يقوم بتعذيبها ويرسل لي مقاطع الفيديو.. أناشد الحكومة بعدم حرماني من طفلتي أو معاقبتي بإخراجي خارج البلاد بسبب كون زواجي غير رسمي، وخوفي الشديد من ذلك منعني من تقديم أية شكاية''.

وقالت: إنه تلاعب بها، وقام بإحضار ورقة من المحكمة تفيد أن زواجنا صحيح وسينتهي من الإجراءات الرسمية، وخلال فترة الزواج كان عنيفًا معي، وبعد ولادة الطفلة في أحد المستشفيات الخاصة بجدة تهجم عليّ في غرفة الولادة وتم منعه من قبل المتواجدين في المستشفى.

وتابعت الأم كلامها ''أخذ طفلتي واضطررت للذهاب إلى المدينة، وطلب مني العودة له فرفضت. وكان يقوم بتعذيب طفلتي وإرسال مقاطع الفيديو إليّ ويطلب مني العودة إليه''.

تجدر الإشارة إلى أن مقطع فيديو، هز مواقع التواصل الاجتماعي،ظهر خلاله شخص وهو يقوم بتعذيب رضيعته بطريقة أشعلت غضب النشطاء في جميع الدول العربية.