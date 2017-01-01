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أخنوش...لابد للبرلمان أن يخرج من العطالة ديالو في أقرب وقت

بتاريــخ : 11 يناير 2017 / 20:54 أخنوش...لابد للبرلمان أن يخرج من العطالة ديالو في أقرب وقت | بوليتيك
أخنوش...لابد للبرلمان أن يخرج من العطالة ديالو في أقرب وقت
كشف عزيز أخنوش أنه من أصل سوسي لكنه عاش في مدينة الدار البيضاء ولعب الكرة صغيرا في فريق الطاس البيضاوي وفي ملعب الزيتونة.

شوف تيفي

كشف عزيز أخنوش أنه من أصل سوسي لكنه عاش في مدينة الدار البيضاء ولعب الكرة صغيرا في فريق الطاس البيضاوي وفي ملعب الزيتونة.

وقال عزيز أخنوش أمام حشد من أعضاء الحزب بمدينة الدار البيضاء، مؤكدا أنه جاء بعد الإنتخابات الأخيرة التي لم تكن وفق تطلعات الحزب وقياداته السابقة.

وأثنى عزيز أخنوش في كلمته على الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري، مشددا على أن التحالف بين الحزبين سيستمر في المستقبل، متوعدا الجميع بالعمل والإشتغال طبق المفهوم الجديد ''أغراس، أغراس''.

وأفاد أخنوش أن قضايا كبرى تنتظر المغرب في المستقبل، مشددا على ضرورة عمل مؤسسة البرلمان في أقرب وقت، شاكرا الفريق المشترك بين حزبه والإتحاد الدستوري في البرلمان.

ووعد أخنوش بإخراج منظمتي الشباب والنساء قبل المؤتمر العادي المقبل....

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أخنوش...لابد للبرلمان أن يخرج من العطالة ديالو في أقرب وقت

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