 عاجل..هزة أرضية بشمال المغرب..وهذه هي التفاصيل+صورة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..أول فيديو للرضيعة التي تم تعذيبها على يد والدها السعودي وحقائق صادمة على لسان والدتها | مجتمع

عاجل..أول فيديو للرضيعة التي تم تعذيبها على يد والدها السعودي وحقائق صادمة على لسان والدتها

أخنوش...لابد للبرلمان أن يخرج من العطالة ديالو في أقرب وقت | بوليتيك

أخنوش...لابد للبرلمان أن يخرج من العطالة ديالو في أقرب وقت

عاجل..هزة أرضية بشمال المغرب..وهذه هي التفاصيل+صورة | حوادث و حقوق

عاجل..هزة أرضية بشمال المغرب..وهذه هي التفاصيل+صورة

مثير.. صحيفة جزائرية تعلن وفاة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة+فيديو وصورة | دولي

مثير.. صحيفة جزائرية تعلن وفاة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة+فيديو وصورة

المندوبية العامة لإدارة السجون تحذر الموظفين بسبب التحريض على الفايسبوك.. وها علاش | بوليتيك

المندوبية العامة لإدارة السجون تحذر الموظفين بسبب التحريض على الفايسبوك.. وها علاش

بالصور والفيديوهات..هاذ الشي اللي بقا: بعد الدمى الجنسية.. ظهور دمى آلية جنسية..وها شحال الثمن ديالها | مجتمع

بالصور والفيديوهات..هاذ الشي اللي بقا: بعد الدمى الجنسية.. ظهور دمى آلية جنسية..وها شحال الثمن

بالصور..بوليسية تُشعل الفايسبوك بلوكها الجديد | بوليتيك

بالصور..بوليسية تُشعل الفايسبوك بلوكها الجديد

شبيبة أخنوش تدعو شبيبة العنصر وساجد التوحد للدفاع عن قضايا المغرب في المحافل الدولية | بوليتيك

شبيبة أخنوش تدعو شبيبة العنصر وساجد التوحد للدفاع عن قضايا المغرب في المحافل الدولية

الملك ينتقد خطابه ويتساءل عمن كتب مقدمته | بوليتيك

الملك ينتقد خطابه ويتساءل عمن كتب مقدمته

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

عاجل..هزة أرضية بشمال المغرب..وهذه هي التفاصيل+صورة

بتاريــخ : 11 يناير 2017 / 20:32 عاجل..هزة أرضية بشمال المغرب..وهذه هي التفاصيل+صورة | حوادث و حقوق
عاجل..هزة أرضية بشمال المغرب..وهذه هي التفاصيل+صورة
كشف المرصد الجغرافي الإسباني قبل قليل، أن السواحل المغربية بالشمال مابين مدينتي الناظور وتطوان، شهدت ليلة اليوم الأربعاء هزة أرضية.

 ''شوف تيفي''

كشف المرصد الجغرافي الإسباني قبل قليل، أن السواحل المغربية بالشمال مابين مدينتي الناظور وتطوان، شهدت ليلة اليوم الأربعاء هزة أرضية.

وحسب المرصد فإن الهزة الأرضية، وقعت عند الساعة السادسة و44 دقيقة، وقد بلغت قوتها 3.1 على سلم ريشتر.

هزة أرضية بشمال المغرب

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي هزة أرضية ريشتر تطوان السواحل المغربية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فضيحة تهز القليعة ضواحي أكادير: متزوج حصلوه متلبس بممارسة الجنس مع تلميذة قاصر في جلسة خمرية..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

فضيحة تهز القليعة ضواحي أكادير: متزوج حصلوه متلبس بممارسة الجنس مع تلميذة قاصر في جلسة خمرية..وها شنو وقع ليهم

عاجل..هذا هو جديد الوحش البشري معذب رضيعته بطريقة بشعة..وهذه هي التفاصيل الجديد بخصوص الواقعة المؤلمة | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد الوحش البشري معذب رضيعته بطريقة بشعة..وهذه هي التفاصيل الجديد بخصوص الواقعة المؤلمة

يا ربي السلامة: شخص وعشيقته يرتكبان جريمة قتل مروعة بمدينة طنجة..وها كيفاش قتلو الضحية ديالهم بمطرقة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة: شخص وعشيقته يرتكبان جريمة قتل مروعة بمدينة طنجة..وها كيفاش قتلو الضحية ديالهم بمطرقة

حصري:مغربية تفقد جنينها بطريقة مؤلمة في فرنسا وجمعية حقوقية فرنسية مغربية تدخل على الخط+فيديو | حوادث و حقوق

حصري:مغربية تفقد جنينها بطريقة مؤلمة في فرنسا وجمعية حقوقية فرنسية مغربية تدخل على الخط+فيديو

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هاهي البوليسية الفاسية اللي شعلات الفايسبوك باللبسة الجديدة اليوم | بــووز
منذ 26 دقيقة

هاهي البوليسية الفاسية اللي شعلات الفايسبوك باللبسة الجديدة اليوم

بالفيديو..الملك محمد السادس دخل لرياض فحي اليهود بمراكش وهاشنو دار | بــووز

بالفيديو..الملك محمد السادس دخل لرياض فحي اليهود بمراكش وهاشنو دار

أغرب سرقة في المغرب..شفار حصلوه خاون طْفايات وها شنو قال للبوليس | بــووز

أغرب سرقة في المغرب..شفار حصلوه خاون طْفايات وها شنو قال للبوليس

حصري و بالفيديو..أخنوش لشوف تيفي:حنا سالينا من الحكومة سيرو سَوْلو بنكيران | بــووز

حصري و بالفيديو..أخنوش لشوف تيفي:حنا سالينا من الحكومة سيرو سَوْلو بنكيران

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..أول فيديو للرضيعة التي تم تعذيبها على يد والدها السعودي وحقائق صادمة على لسان والدتها | مجتمع
منذ 18 دقيقة

عاجل..أول فيديو للرضيعة التي تم تعذيبها على يد والدها السعودي وحقائق صادمة على لسان والدتها

أخنوش...لابد للبرلمان أن يخرج من العطالة ديالو في أقرب وقت | بوليتيك

أخنوش...لابد للبرلمان أن يخرج من العطالة ديالو في أقرب وقت

عاجل..هزة أرضية بشمال المغرب..وهذه هي التفاصيل+صورة | حوادث و حقوق

عاجل..هزة أرضية بشمال المغرب..وهذه هي التفاصيل+صورة

مثير.. صحيفة جزائرية تعلن وفاة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة+فيديو وصورة | دولي

مثير.. صحيفة جزائرية تعلن وفاة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة+فيديو وصورة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.