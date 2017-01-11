عاجل..هزة أرضية بشمال المغرب..وهذه هي التفاصيل+صورة ﻿

''شوف تيفي''
كشف المرصد الجغرافي الإسباني قبل قليل، أن السواحل المغربية بالشمال مابين مدينتي الناظور وتطوان، شهدت ليلة اليوم الأربعاء هزة أرضية.
وحسب المرصد فإن الهزة الأرضية، وقعت عند الساعة السادسة و44 دقيقة، وقد بلغت قوتها 3.1 على سلم ريشتر.
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كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.