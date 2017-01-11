عاجل..هزة أرضية بشمال المغرب..وهذه هي التفاصيل+صورة ﻿

كشف المرصد الجغرافي الإسباني قبل قليل، أن السواحل المغربية بالشمال مابين مدينتي الناظور وتطوان، شهدت ليلة اليوم الأربعاء هزة أرضية.

''شوف تيفي''

كشف المرصد الجغرافي الإسباني قبل قليل، أن السواحل المغربية بالشمال مابين مدينتي الناظور وتطوان، شهدت ليلة اليوم الأربعاء هزة أرضية.

وحسب المرصد فإن الهزة الأرضية، وقعت عند الساعة السادسة و44 دقيقة، وقد بلغت قوتها 3.1 على سلم ريشتر.