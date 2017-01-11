مثير.. صحيفة جزائرية تعلن وفاة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة+فيديو وصورة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، صور، ومقطع فيديو، يشير إلى أن موقع صحيفة النهار تعرض للاختراق على يد ''قراصنة الانترنيت''، وتم به الإعلان عن وفاة الرئيس الجزائري

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، صور، ومقطع فيديو، يشير إلى أن موقع صحيفة النهار تعرض للاختراق على يد ''قراصنة الانترنيت''، وتم به الإعلان عن وفاة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

ويوضح هذا الفيديو الموجود على قناة ''يوتوب''، بأن موقع الصحيفة المذكورة تم اختراقه، وكتابة عنوان ''عاجل..وفاة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وأشار الفيديو كذلك إلى أن الجهة المسؤولة عن الاختراق تبقى إلى حدود اللحظة مجهولة.