بالصور والفيديوهات..هاذ الشي اللي بقا: بعد الدمى الجنسية.. ظهور دمى آلية جنسية..وها شحال الثمن ديالها ﻿

بعد الدمى الجنسية والتي أثارت ضجة واسعة في العديد من الدول،كشفت وسائل إعلام عالمية بأن جامعة الصين للعلوم والتكنولوجيا، طورت إنسانا آليا جديداً على شكل فتاة تدعى ''جيا جيا''، تتفاعل مع البشر وتلبي

''شوف تيفي''

بعد الدمى الجنسية والتي أثارت ضجة واسعة في العديد من الدول،كشفت وسائل إعلام عالمية بأن جامعة الصين للعلوم والتكنولوجيا، طورت إنسانا آليا جديداً على شكل فتاة تدعى ''جيا جيا''، تتفاعل مع البشر وتلبي جميع طلباتهم

وأوضحت المصادر ذاتها بأن''جيا جيا، لديها القدرة على تحريك شفتيها وجسدها، ويتصل عقلها بقاعدة بيانات كبيرة مرتبطة بمنصة حوسبة الأمر الذي يعزز قدرتها على إبداء المشاعر والتحدث إلى الأشخاص.

من جهة أخرى، كشف موقع ''نييورك تايمز''، على أنه تم اختراع ''روبو جنسي''، يتوفر على مقومات المرأة بالكامل مثل الشكل والشعر والجلد، والتي يمكن لها ممارسة الجنس بشكل طبيعي.

وأوضح الموقع الأمريكي بأن سعر هذه الدمية الآلية يبلغ حوالي 60 ألف درولار حوالي ''60 مليون سنتيم مغربية''.