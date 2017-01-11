بالصور..بوليسية تُشعل الفايسبوك بلوكها الجديد ﻿

أشعلت صور موظفة بالسلك الأمني ،مواقع التواصل الاجتماعي بلوكها الجديد ،والذي شرعت مديرية الحموشي في العمل به ابتداء من اليوم الأربعاء.

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أشعلت صور موظفة بالسلك الأمني ،مواقع التواصل الاجتماعي بلوكها الجديد ،والذي شرعت مديرية الحموشي في العمل به ابتداء من اليوم الأربعاء.

و قد شارك الرواد فيما بينهم صور ''البوليسية'' التي أثارت إعجابهم بزيها النظامي الجديد و الذي يتوفر على خصائص تشخيصية تسمح بالتعريف بالموظفين، بحيث يحمل شارة صدرية معدنية تتضمن هويتهم أو رقمهم التعريفي، كما يحمل شارة على الكتف تدل على الفرقة أو الوحدة الأمنية التي ينتمي إليها، وذلك بشكل يسمح بتوطيد الشفافية في عمل مصالح الأمن الوطني.

ويحتوي الزي على عدة علامات تعريفية مميزة تدل على جهاز الأمن الوطني، من قبيل الشارة الصدرية المعدنية والشارة القطنية باللون الأحمر على مستوى الكتف اللتين تحملان شعار الشرطة، فضلا عن إكسسوارات معدنية أخرى على مستوى ربطة العنق وقبعة الرأس وغيرها.



