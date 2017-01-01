شبيبة أخنوش تدعو شبيبة العنصر وساجد التوحد للدفاع عن قضايا المغرب في المحافل الدولية ﻿

دعا أعضاء بحزب التجمع الوطني للأحرار محسوبين على الشبيبة في تدخلاتهم كل من شبيبة حزب الإتحاد الدستوري و الحركة الشعبية لتكثيف الدفاع عن القضايا المصيرية للملكة المغربية داخليا وخارجيا حسب

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دعا أعضاء بحزب التجمع الوطني للأحرار محسوبين على الشبيبة في تدخلاتهم كل من شبيبة حزب الإتحاد الدستوري و الحركة الشعبية لتكثيف الدفاع عن القضايا المصيرية للملكة المغربية داخليا وخارجيا حسب تعبيرهم.

وطالب جميع الأعضاء المنتمين للحزب، في تدخلاتهم أمام الحاضرين للقاء التواصلي لحزب الحمامة لجهة الدار البيضاء-سطات، من قيادة الحزب إلى تفعيل الهياكل التنظيمية للحزب، من منظمة نسائية وشبيبية، بالإضافة إلى المنظمات القطاعية كجمعية الأطر التابعة لهم والفلاحين والتجار والمحامون وغيرها.

وحضر إلى جانب رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، ومحمد ساجد الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري، كل من حفيظ العلمي ومحمد بوسعيد وأنس بيرو وأعضاء الحزب بالمكتب السياسي.





