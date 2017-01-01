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الملك ينتقد خطابه ويتساءل عمن كتب مقدمته

بتاريــخ : 11 يناير 2017 / 18:11 الملك ينتقد خطابه ويتساءل عمن كتب مقدمته | بوليتيك
الملك ينتقد خطابه ويتساءل عمن كتب مقدمته
من ينصت إلى خطب الحسن الثاني يذهب به الظن أنه هو صاحب النص، بالنظر إلى فصاحته وأسلوبه في الخطابة والإلقاء..لكن هذه القاعدة كانت على سائر الخطب ما عدا خطاب العرش الذي كان يكتبه آخرون للحسن

''شوف تيفي''+''أسبوعية المشعل''

من ينصت إلى خطب الحسن الثاني يذهب به الظن أنه هو صاحب النص، بالنظر إلى فصاحته وأسلوبه في الخطابة والإلقاء..لكن هذه القاعدة كانت على سائر الخطب ما عدا خطاب العرش الذي كان يكتبه آخرون للحسن الثاني...هذا ما كشفه الكاتب الصحافي محمد الصديق معنينو في كتابه ''الفتح المبين'' حيث قال كما رصدت ذلك أسبوعية ''المشعل'': أن خطب العرش كانت مناسبة لاستعراض منجزات المملكة خلال سنة كاملة، ''وكما كان على كل وزارة أن تهيئ جذاذة مختصرة تستعرض فيها منجزات قطاعها، وبعد تجميع هذه المعلومات، يقوم العاملون بالديوان الملكي بتخليص تلك الجذاذات وترتيبها وتضمينها في الخطاب''....أما مقدمة الخطاب وخاتمته، حسب المصدر، فقد كان يتولى تحريرها ''صاحب الأسلوب الرفيع، الفقيه الحاج أمحمد با احنيني..لذلك كانت المقدمة والخاتمة بأسلوب وصدر الخطاب بأسلوب آخر..''.

إن ذلك لم يكن سرا حتى يخفيه الحسن الثاني عن محيطه فقد توقف ذات مرة وانتقد الأسلوب الذي كتب به خطاب العرش..وهنا يقول معنينو ''في خطاب آخر، ومباشرة بعد بداية التسجيل توقف الملك وغادر مقعده قائلا ''من حرر هذه المقدمة؟ وكان يقصد مقدمة الخطاب ''فقيل له..الحاج امحمد'' فتساءل الحسن الثاني ''إذا كنت شخصيا لم أستوعب مضامين هذه المقدمة فكيف تريدون أن يفهما الناس؟''..كان الملك حائرا ومستغربا، وبعد أن دخن وتناول فنجان قهوة عاد لمتابعة التسجيل''..الحسن الثاني كان عندو الشن الطن..، إلى مفهمش شي حاجة كيقولها ديريكت..شرح ملح ما يخناز''.

تفاصيل أخرى تجدونها في أسبوعية المشعل في عددها رقم 542 الصادر اليوم الأربعاء، وبالتحديد في ملفها المعنون بـ ''الوجه الخفي للحسن الثاني خلف التلفزيون..طرائف ونوادر خطبه الملكية''.

 

 

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