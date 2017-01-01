 قصة مأساوية ''لمحامية '' مغربية هاجرت إلى السعودية من أجل الزواج ..فعاشت جحيما حقيقيا..شوفو آش وقع ليها ﻿
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قصة مأساوية ''لمحامية '' مغربية هاجرت إلى السعودية من أجل الزواج ..فعاشت جحيما حقيقيا..شوفو آش وقع ليها

بتاريــخ : 11 يناير 2017 / 18:03 قصة مأساوية لمحامية مغربية هاجرت إلى السعودية من أجل الزواج ..فعاشت جحيما حقيقيا..شوفو آش وقع ليها | مجتمع
قصة مأساوية ''لمحامية '' مغربية هاجرت إلى السعودية من أجل الزواج ..فعاشت جحيما حقيقيا..شوفو آش وقع ليها
هي قصة مأساوية لسيدة مغربية تزوجت بسعودي في المغرب سنة 2006 ليغادرا معا المملكة المغربية صوب السعودية، لتكتشف المغربية أن زوجها متزوج بثلاث نساء غيرها، بعدما عقد قرانه بها بشهادة عزوبة مفبركة.

شوف تيفي

 هي قصة مأساوية لسيدة مغربية تزوجت بسعودي في المغرب سنة 2006 ليغادرا معا المملكة المغربية صوب السعودية، لتكتشف المغربية أن زوجها متزوج بثلاث نساء غيرها، بعدما عقد قرانه بها بشهادة عزوبة مفبركة.

وحسب أسبوعية ''المشعل ''التي تطرقت لهذا الموضوع فالسيدة المغربية التي اجتازت بنجاح مباراة الولوج لسلك المحاماة عاشت معاناة طويلة رفقة زوجها السعودي، بعدما اعتقدت أن الزواج بسعودي أو خليجي تُعد فرصة للرقي الإجتماعي، لكن ولسوء حظها فإن حياتها انقلبت رأسا على عقب حيث صرحت.. « حملت منه عندما كنت في جدة، ووضعت، وتعرضت للضرب والعنف والجرح قبل أن أجد نفسي في السجن لمدة قصيرة، وقام بترحيلي إلى المغرب ».

وحسب ذات المصادر، فإن المعنية بالأمر ربت ابنها بالمغرب بمساعدة من عائلتها المتواجدة بإيطاليا قبل أن تتفاجأ بحكم الطلاق الذي صدر في حقها.

في هذا الشأن، تقول ''م'' (ضاع كل شيء..إذ لم أحمل من هذه التجربة سوى الآلام والعذاب النفسي...كلما تذكرت هذا الزواج إلا واكتشفت أنني لم أكت سوى لعبة على يد زوج..الله ياخد فيه الحق ...) تفاصيل أكثر في هذا المشعل من هذا الأسبوع المتواجد في الأكشاك .

 

 

 

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سعودي زواج مغربية شوف تيفي مشعل

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