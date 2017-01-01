مؤلم: الصقيع والبرد القارس يقتل مغربيا في إيطاليا ﻿

كشفت وسائل إعلام إيطالية، بأن مهاجرا مغربيا يبلغ من العمر 57 سنة، فارق الحياة نتيجة البرد القارس والصقيع الذي تعرفه منطقة مدينة تارانتو الساحلية.

''شوف تيفي''

كشفت وسائل إعلام إيطالية، بأن مهاجرا مغربيا يبلغ من العمر 57 سنة، فارق الحياة نتيجة البرد القارس والصقيع الذي تعرفه منطقة مدينة تارانتو الساحلية.



وأوضحت المصادر ذاتها بأن المهاجر المغربي ''محمد.ا'' عثر عليه أمس الثلاثاء، جثة هامدة بأحد الأكواخ الريفية ببلدة سافا ضواحي مدينة تارانتو الساحلية.



وأضاف مصدرنا بأن عناصر الوقاية المدينة، أكدوا بأن المعاينة الأولية للجثة أكدت احتمال وفاة المغربي نتيجة انخفاض درجة الحرارة، موضحين بأن كوخ الهالك لا يتوفر على أجهزة خاصة بالتدفئة.



وفور العثور على جثة المغربي، تم نقلها إلى مستودع الأموات،تحت إشراف النيابة العامة الإيطالية، التي أمرت بإخضاعها للتشريح.





