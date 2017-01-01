فضيحة تهز القليعة ضواحي أكادير: متزوج حصلوه متلبس بممارسة الجنس مع تلميذة قاصر في جلسة خمرية..وها شنو وقع ليهم ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها بأن مصالح الدرك الملكي بالقليعة، ضواحي مدينة أكادير، ضبطت،بداية الأسبوع الجاري، رجلا متزوجا في وضع مخل بالحياء رفقة تلميذة قاصر بأحد المنازل خلال مشاركتهما في جلسة

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها بأن مصالح الدرك الملكي بالقليعة، ضواحي مدينة أكادير، ضبطت،بداية الأسبوع الجاري، رجلا متزوجا في وضع مخل بالحياء رفقة تلميذة قاصر بأحد المنازل خلال مشاركتهما في جلسة خمرية.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن مصالح الدرك الملكي، ضبطت الفتاة القاصر البالغة 17 سنة، والتي تدرس بقسم الجدع المشترك بإحدى المؤسسات الثانوية، رفقة عشيقها المتزوج وفتاة أخرى وعشيقها، وهم في حالة سكر طافح، متلبسين بممارسة الجنس.

وأضاف المصدر ذاته بأن الموقوفين، تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بعد اعتقالهم، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يتم تقديمهم اليوم الأربعاء، على أنظار الوكيل العام بالمحكمة الابتدائية لإنزكان بتهم الفساد والخيانة الزوجية والسكر العلني.