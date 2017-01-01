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شوفو شحال ديال المغاربة عندهم الفايسبوك

بتاريــخ : 11 يناير 2017 / 17:42 شوفو شحال ديال المغاربة عندهم الفايسبوك | نت 2.0
شوفو شحال ديال المغاربة عندهم الفايسبوك
حسب تقرير أجرته مؤسسة ميديا نت التونسية مؤخرا، فإن ما يقارب 39 بالمائة من المغاربة يستخدمون موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك أي حوالي 13 مليون مستخدم، وأضافت ذات الدراسة أن الزيادة بلغت 20 بالمائة

شوف تيفي

 حسب تقرير أجرته مؤسسة ميديا نت التونسية مؤخرا، فإن ما يقارب 39 بالمائة من المغاربة يستخدمون موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك أي حوالي 13 مليون مستخدم، وأضافت ذات الدراسة أن الزيادة بلغت 20 بالمائة وذلك مقارنة مع السنة المنصرمة.

 وأوردت نفس المصادر أن المغرب يُعد خامس دولة إفريقية من حيث استخدام الفايسبوك، كما أكدت أن 65 بالمائة من مستخدميه هم ذكور، وأضافت مؤسسة ميديا نت التونسية في تقريرها على أن جهة الدارالبيضاء الكبرى تحتل الرتبة الأولى من حيث المستخدمين إذ تضم 4 ملايين مستعمل، متبوعة بجهة الرباط بمليون و900 ألف فايسبوكي وفي المركز الثالث مدينة طنجة بمليون و200 الف مستخدم.

 أما فيما يخص أعمار مستعملي « الفايس » فإن حوالي 39 بالمائة تتراوح أعمارهم مابين 18 و24، أما من جهة الأشخاص الذين يبلغون من العمر ما بين 24 و35 تصل نسبتهم إلى 28%، و10% أعمارهم تتراوح مابين 36 و44 سنة.

 

 

 

 

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