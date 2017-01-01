مثير وبالفيديو.. فنان عربي يكشف حقائق مثيرة: سعد المجرد عندو تليفون في الزنزانة ديالو وهو كان ضحية لمؤامرة خطيرة ﻿

كشف الفنان اللبناني ملحم زين، في تصريح إعلامي له، عن حقائق مثيرة بخصوص قضية سعد المجرد، موضحا بأن هناك مؤشرات تؤكد بأنه تعرض لمؤامرة، ومن بينها أن هوية الفتاة الفرنسية وتصويره خلال اعتقاله يثير

''شوف تيفي''



كشف الفنان اللبناني ملحم زين، في تصريح إعلامي له، عن حقائق مثيرة بخصوص قضية سعد المجرد، موضحا بأن هناك مؤشرات تؤكد بأنه تعرض لمؤامرة، ومن بينها أن هوية الفتاة الفرنسية وتصويره خلال اعتقاله يثير الشكوك.

وأكد ملحم زين بأن المجرد، يتوفر على هاتف محمول داخل زنزانته بسجن فلوري، وقد تواصل معه في العديد من المرات.

وأشار إلى أن هناك أشخاص ومن بينهم فنانون بالمغرب العربي، يحقدون على المسار الناجح الذي حققه المجرد، ولهذا فهناك احتمال أن يكون قد سقط ضحية مؤامرة خطيرة.