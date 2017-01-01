عاجل..هذا هو جديد الوحش البشري معذب رضيعته بطريقة بشعة..وهذه هي التفاصيل الجديد بخصوص الواقعة المؤلمة ﻿

كشف موقع ''سبق'' السعودي قبل قليل، بأنه علم من مصادر مطلعة أن فريقا من وحدة الحماية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة وصل لمنزل المواطن السعودي المتهم بتعنيف طفلته في مكة

''شوف تيفي''

كشف موقع ''سبق'' السعودي قبل قليل، بأنه علم من مصادر مطلعة أن فريقا من وحدة الحماية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة وصل لمنزل المواطن السعودي المتهم بتعنيف طفلته في مكة المكرمةّ.

وأوضح الموقع ذاته بأن متحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ''خالد أبا الخيل''،كشف أنه تم الوصول لوالدة الطفلة التي ظهرت في مقاطع فيديو على تويتر تتعرض للتعنيف، موضحا أنه تم مقابلتها من قبل مدير فرع الوزارة، وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم وفق نظام حماية الطفل من الإيذاء.

وأضاف المصدر ذاته بأن مغردة في تويتر،كشفت أن الأم سورية الجنسية والأب سعودي تولى حضانة الطفلة وعمرها شهر واحد، وبدأ في تعذيبها وتهديد والدتها بالمقاطع.