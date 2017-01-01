عاجل:بعد البرلمان...حزبا الأحرار والاتحاد الدستوري يعلنان تشكيل فريق موحد بمجلس مدينة الدار البيضاء ﻿

أكد محمد ساجد الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري، أن تحالف حزبه مع التجمع الوطني للأحرار مستمر لأنه تحالف مسؤول ودائم لخدمة المواطنين والقضايا الكبرى للبلاد على حد تعبيره.

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أكد محمد ساجد الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري، أن تحالف حزبه مع التجمع الوطني للأحرار مستمر لأنه تحالف مسؤول ودائم لخدمة المواطنين والقضايا الكبرى للبلاد على حد تعبيره.

وطالب محمد ساجد في اللقاء التواصلي لحزب التجمع الوطني للأحرار مع فروع الحزب ومناضليه بجهة الدار البيضاء –سطات المنعقد في هذه اللحظات بالعاصمة الإقتصادية للمملكة،"طالب" أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء المنتمين للحزب بتشكيل فريق واحد مع أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار.



وشدد محمد ساجد أنه سيكون رفقة قياديي حزبه إلى جانب التجمع الوطني للأحرار، بمدينة أكادير نهاية الأسبوع الجاري، موضحا أن المنتمين لحزب الحصان سيكونون حاضرين في اللقاء التواصلي الأخير لحزب الحمامة بمدينة الإنبعات.