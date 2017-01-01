عاجل..أخنوش يكشف ''كارت روج'' التي رفعها في وجه بن كيران من البيضاء ﻿

شوف تيفي:
بعد الجدل الواسع الذي كشفه تصريح سابق لعزيز أخنوش حول الورقة الحمراء "كارت روج" رد عزيز أخنوش أن الورقة الحمراء تستعمل في المسابقات الرياضية وفي كرة القدم.
وأجاب عزيز أخنوش عن سؤال "لشوف تيفي" عن المغزى من كلمة "كارت روج"، فأكد بأنه رفع الورقة الحمراء كدلالة على أنه يرفض مواصلة اللعب.
ويعقد،أخنوش في هذه الأثناء لقاء تواصليا بإحدى القاعات بالدار البيضاء، في إطار اللقاءات التي تجريها قيادة الحزب للوقوف على الهياكل التنظيمية بالجهات والأقاليم، ، بحضور محمد ساجد الأمين العام للحزب ووزراء في حكومة تصريف الأعمال.
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