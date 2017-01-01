 بالفيديو.. بعد الدعوة القضائية التي رفعتها على إعلامية تركية بسبب الصحراء المغربية..المغربية زوجة الدبلوماسي التركي تنتظر تشكيل الحكومة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. بعد الدعوة القضائية التي رفعتها على إعلامية تركية بسبب الصحراء المغربية..المغربية زوجة الدبلوماسي التركي تنتظر تشكيل الحكومة | مجتمع

بالفيديو.. بعد الدعوة القضائية التي رفعتها على إعلامية تركية بسبب الصحراء المغربية..المغربية زوجة

عاجل و انفراد.. بعد فضيحة الفيديو الشهير.. بوليس اسبانيا يتصل بشكل مستعجل بسعيد الصنهاجي وها شنو وقع | ثقافة و فنون

عاجل و انفراد.. بعد فضيحة الفيديو الشهير.. بوليس اسبانيا يتصل بشكل مستعجل بسعيد الصنهاجي وها شنو

يا ربي السلامة: شخص وعشيقته يرتكبان جريمة قتل مروعة بمدينة طنجة..وها كيفاش قتلو الضحية ديالهم بمطرقة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة: شخص وعشيقته يرتكبان جريمة قتل مروعة بمدينة طنجة..وها كيفاش قتلو الضحية ديالهم

جد مؤلم.. أب يعنف رضيعته بطريقة تهز النفوس وتدمي القلوب+فيديو وصور مروعة | دولي

جد مؤلم.. أب يعنف رضيعته بطريقة تهز النفوس وتدمي القلوب+فيديو وصور مروعة

عاجل وبالفيديو ...بن كيران لعبد الرحمان اليوسفي إنتهى الكلام | بوليتيك

عاجل وبالفيديو ...بن كيران لعبد الرحمان اليوسفي ''إنتهى الكلام''

حزب التجمع الوطني للأحرار يستنفر قيادييه وبرلمانييه بمدينة أكادير | بوليتيك

حزب التجمع الوطني للأحرار يستنفر قيادييه وبرلمانييه بمدينة أكادير

بالصورة.. شاهد أول فنان مغربي التقط صورة مع رجل شرطة بالزي الجديد | ثقافة و فنون

بالصورة.. شاهد أول فنان مغربي التقط صورة مع رجل شرطة بالزي الجديد

حصري:مغربية تفقد جنينها بطريقة مؤلمة في فرنسا وجمعية حقوقية فرنسية مغربية تدخل على الخط+فيديو | حوادث و حقوق

حصري:مغربية تفقد جنينها بطريقة مؤلمة في فرنسا وجمعية حقوقية فرنسية مغربية تدخل على الخط+فيديو

انفراد..شوف تيفي تكشف من قلب باريس حقائق مثيرة وحصرية بخصوص سرقة كيم كاردشيان وتورط مغاربيين وكيفية اعتقالهم | دولي

انفراد..شوف تيفي تكشف من قلب باريس حقائق مثيرة وحصرية بخصوص سرقة كيم كاردشيان وتورط مغاربيين

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

بالفيديو.. بعد الدعوة القضائية التي رفعتها على إعلامية تركية بسبب الصحراء المغربية..المغربية زوجة الدبلوماسي التركي تنتظر تشكيل الحكومة

بتاريــخ : 11 يناير 2017 / 16:22 بالفيديو.. بعد الدعوة القضائية التي رفعتها على إعلامية تركية بسبب الصحراء المغربية..المغربية زوجة الدبلوماسي التركي تنتظر تشكيل الحكومة | مجتمع
بالفيديو.. بعد الدعوة القضائية التي رفعتها على إعلامية تركية بسبب الصحراء المغربية..المغربية زوجة الدبلوماسي التركي تنتظر تشكيل الحكومة
كشفت المغربية نورة العجامي زوجة ديبلوماسي تركي لـ ''شوف تيفي'' بأنها، اجتمعت أمس الثلاثاء بمجموعة من الوزراء المغاربة لمناقشة الموضوع الخاص بدعوتها القضائية التي رفعتها ضد إعلامية تركية، شككت في

"شوف تيفي"

كشفت المغربية نورة العجامي زوجة ديبلوماسي تركي لـ "شوف تيفي" بأنها، اجتمعت أمس الثلاثاء بمجموعة من الوزراء المغاربة لمناقشة الموضوع الخاص بدعوتها القضائية التي رفعتها ضد إعلامية تركية، شككت في مغربية الصحراء.

وأوضحت العجامي في اتصال لها مع "شوف تيفي" اليوم الأربعاء، بأنها ترفض رفضا قاطعا هذه التصريحات المغلوطة على الصحراء المغربية وعن التاريخ والثقافة المغربية، وهو الأمر الذي دفعها إلى رفع دعوى قضائية ضد الإعلامية التركية.

وأكدت المغربية بأن الاجتماع الذي كان مع مجموعة من الوزراء، خلص إلى ضرورة انتظار تشكيل الحكومة لاتخاذ الخطوة الجديدة، موضحة بأن القضية عرفت عقد الجلسة الأولى الأسبوع الماضي.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب مغربية الصحراء الثقافة المغربية الوزراء نورة العجامي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصور.. اللبسة الجْديدة ديال البوليس فيها كاميرات..وها كيفاش | مجتمع

بالصور.. ''اللبسة '' الجْديدة ديال البوليس فيها كاميرات..وها كيفاش

عاجل وبالصور.. ساكنة فاس تحتفل أمام وثيقة المطالبة بالاستقلال | مجتمع

عاجل وبالصور.. ساكنة فاس تحتفل أمام وثيقة المطالبة بالاستقلال

هام للمغاربة: هذه هي المناطق التي ستعرف تساقطات مطرية اليوم الأربعاء والليلة القادمة بالمملكة | مجتمع

هام للمغاربة: هذه هي المناطق التي ستعرف تساقطات مطرية اليوم الأربعاء والليلة القادمة بالمملكة

عاجل و بالصور:والي الدار البيضاء يضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق العمل بالزي الرسمي الجديد | مجتمع

عاجل و بالصور:والي الدار البيضاء يضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق العمل بالزي الرسمي الجديد

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نسولو الناس: شنو كيمثل بالنسبة ليكم 11 يناير؟ | نسولو الناس
منذ 11 دقيقة

نسولو الناس: شنو كيمثل بالنسبة ليكم 11 يناير؟

التاجر الذي قدم هدية للملك بالملاح بمراكش يكشف الحديث الذي دار بينه و بين الملك بعد الهدية..شوفو أشنو قال ليه الملك(مفاجأة) | خارج البلاطو

التاجر الذي قدم هدية للملك بالملاح بمراكش يكشف الحديث الذي دار بينه و بين الملك بعد الهدية..شوفو أشنو قال ليه الملك(مفاجأة)

فيديو | مشروع الطاقة الشمسية المغربية نور بعيون ألمانية | قنوات أخرى

فيديو | مشروع الطاقة الشمسية المغربية '' نور '' بعيون ألمانية

في قلب المحل الذي اشترت منه الأميرة للا سلمى تي-شورت الطاكسي للملك محمد السادس بمراكش..هاشحال من مرة جات وهاشنو شْرات | خارج البلاطو

في قلب المحل الذي اشترت منه الأميرة للا سلمى تي-شورت الطاكسي للملك محمد السادس بمراكش..هاشحال من مرة جات وهاشنو شْرات

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. بعد الدعوة القضائية التي رفعتها على إعلامية تركية بسبب الصحراء المغربية..المغربية زوجة الدبلوماسي التركي تنتظر تشكيل الحكومة | مجتمع
منذ 37 دقيقة

بالفيديو.. بعد الدعوة القضائية التي رفعتها على إعلامية تركية بسبب الصحراء المغربية..المغربية زوجة

عاجل و انفراد.. بعد فضيحة الفيديو الشهير.. بوليس اسبانيا يتصل بشكل مستعجل بسعيد الصنهاجي وها شنو وقع | ثقافة و فنون

عاجل و انفراد.. بعد فضيحة الفيديو الشهير.. بوليس اسبانيا يتصل بشكل مستعجل بسعيد الصنهاجي وها شنو

يا ربي السلامة: شخص وعشيقته يرتكبان جريمة قتل مروعة بمدينة طنجة..وها كيفاش قتلو الضحية ديالهم بمطرقة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة: شخص وعشيقته يرتكبان جريمة قتل مروعة بمدينة طنجة..وها كيفاش قتلو الضحية ديالهم

جد مؤلم.. أب يعنف رضيعته بطريقة تهز النفوس وتدمي القلوب+فيديو وصور مروعة | دولي

جد مؤلم.. أب يعنف رضيعته بطريقة تهز النفوس وتدمي القلوب+فيديو وصور مروعة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.