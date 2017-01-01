بالفيديو.. بعد الدعوة القضائية التي رفعتها على إعلامية تركية بسبب الصحراء المغربية..المغربية زوجة الدبلوماسي التركي تنتظر تشكيل الحكومة ﻿

كشفت المغربية نورة العجامي زوجة ديبلوماسي تركي لـ ''شوف تيفي'' بأنها، اجتمعت أمس الثلاثاء بمجموعة من الوزراء المغاربة لمناقشة الموضوع الخاص بدعوتها القضائية التي رفعتها ضد إعلامية تركية، شككت في

"شوف تيفي"



كشفت المغربية نورة العجامي زوجة ديبلوماسي تركي لـ "شوف تيفي" بأنها، اجتمعت أمس الثلاثاء بمجموعة من الوزراء المغاربة لمناقشة الموضوع الخاص بدعوتها القضائية التي رفعتها ضد إعلامية تركية، شككت في مغربية الصحراء.

وأوضحت العجامي في اتصال لها مع "شوف تيفي" اليوم الأربعاء، بأنها ترفض رفضا قاطعا هذه التصريحات المغلوطة على الصحراء المغربية وعن التاريخ والثقافة المغربية، وهو الأمر الذي دفعها إلى رفع دعوى قضائية ضد الإعلامية التركية.

وأكدت المغربية بأن الاجتماع الذي كان مع مجموعة من الوزراء، خلص إلى ضرورة انتظار تشكيل الحكومة لاتخاذ الخطوة الجديدة، موضحة بأن القضية عرفت عقد الجلسة الأولى الأسبوع الماضي.