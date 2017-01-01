 عاجل و انفراد.. بعد فضيحة الفيديو الشهير.. بوليس اسبانيا يتصل بشكل مستعجل بسعيد الصنهاجي وها شنو وقع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. بعد الدعوة القضائية التي رفعتها على إعلامية تركية بسبب الصحراء المغربية..المغربية زوجة الدبلوماسي التركي تنتظر تشكيل الحكومة | مجتمع

بالفيديو.. بعد الدعوة القضائية التي رفعتها على إعلامية تركية بسبب الصحراء المغربية..المغربية زوجة

عاجل و انفراد.. بعد فضيحة الفيديو الشهير.. بوليس اسبانيا يتصل بشكل مستعجل بسعيد الصنهاجي وها شنو وقع | ثقافة و فنون

عاجل و انفراد.. بعد فضيحة الفيديو الشهير.. بوليس اسبانيا يتصل بشكل مستعجل بسعيد الصنهاجي وها شنو

يا ربي السلامة: شخص وعشيقته يرتكبان جريمة قتل مروعة بمدينة طنجة..وها كيفاش قتلو الضحية ديالهم بمطرقة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة: شخص وعشيقته يرتكبان جريمة قتل مروعة بمدينة طنجة..وها كيفاش قتلو الضحية ديالهم

جد مؤلم.. أب يعنف رضيعته بطريقة تهز النفوس وتدمي القلوب+فيديو وصور مروعة | دولي

جد مؤلم.. أب يعنف رضيعته بطريقة تهز النفوس وتدمي القلوب+فيديو وصور مروعة

عاجل وبالفيديو ...بن كيران لعبد الرحمان اليوسفي إنتهى الكلام | بوليتيك

عاجل وبالفيديو ...بن كيران لعبد الرحمان اليوسفي ''إنتهى الكلام''

حزب التجمع الوطني للأحرار يستنفر قيادييه وبرلمانييه بمدينة أكادير | بوليتيك

حزب التجمع الوطني للأحرار يستنفر قيادييه وبرلمانييه بمدينة أكادير

بالصورة.. شاهد أول فنان مغربي التقط صورة مع رجل شرطة بالزي الجديد | ثقافة و فنون

بالصورة.. شاهد أول فنان مغربي التقط صورة مع رجل شرطة بالزي الجديد

حصري:مغربية تفقد جنينها بطريقة مؤلمة في فرنسا وجمعية حقوقية فرنسية مغربية تدخل على الخط+فيديو | حوادث و حقوق

حصري:مغربية تفقد جنينها بطريقة مؤلمة في فرنسا وجمعية حقوقية فرنسية مغربية تدخل على الخط+فيديو

انفراد..شوف تيفي تكشف من قلب باريس حقائق مثيرة وحصرية بخصوص سرقة كيم كاردشيان وتورط مغاربيين وكيفية اعتقالهم | دولي

انفراد..شوف تيفي تكشف من قلب باريس حقائق مثيرة وحصرية بخصوص سرقة كيم كاردشيان وتورط مغاربيين

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

عاجل و انفراد.. بعد فضيحة الفيديو الشهير.. بوليس اسبانيا يتصل بشكل مستعجل بسعيد الصنهاجي وها شنو وقع

بتاريــخ : 11 يناير 2017 / 16:10 عاجل و انفراد.. بعد فضيحة الفيديو الشهير.. بوليس اسبانيا يتصل بشكل مستعجل بسعيد الصنهاجي وها شنو وقع | ثقافة و فنون
عاجل و انفراد.. بعد فضيحة الفيديو الشهير.. بوليس اسبانيا يتصل بشكل مستعجل بسعيد الصنهاجي وها شنو وقع
علمت ''شوف تيفي'' اليوم الأربعاء، من مصار خاصة، أن الأمن الاسباني اتصل بشكل مستعجل بالفنان المغربي سعيد الصنهاجي الذي يتواجد باسبانيا لإحياء سهرة فنية على خلفية التحقيقات التي تجريها الشرطة

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" اليوم الأربعاء، من مصار خاصة، أن الأمن الاسباني اتصل بشكل مستعجل بالفنان المغربي سعيد الصنهاجي الذي يتواجد باسبانيا لإحياء سهرة فنية على خلفية التحقيقات التي تجريها الشرطة الاسبانية بعد تسريب الفيديو الشهير.

و كشفت مصادرنا أن الشرطة الاسبانية التي تتابع القضية بعد تفجيرها و بعدما رفع الصنهاجي شكاية مباشرة كون أحداث الفيديو دارت باسبانيا، تمكنت من تتبع العصابة التي كانت تبتز الفنان المغربي.

و قد استدعت الشرطة الاسبانية الصنهاجي اليوم الأربعاء للتعرف أكثر على أفراد هذه العصابة المتهمة بالابتزاز و نشر فيديو فاضح.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان المغربي سعيد الصنهاجي كان قد ظهر السنة الماضية، في شريط فيديو مجردا من ملابسه و في أوضاع مخلة بالحياء في جلسة خمرية.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الاصنهاجي}جلسة خمرية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصورة.. شاهد أول فنان مغربي التقط صورة مع رجل شرطة بالزي الجديد | ثقافة و فنون

بالصورة.. شاهد أول فنان مغربي التقط صورة مع رجل شرطة بالزي الجديد

دار البريهي تستعد لإطلاق طلبات عروض جديدة | ثقافة و فنون

دار البريهي تستعد لإطلاق طلبات عروض جديدة

سعيد الناصري يعود لتقديم عرضه الجديد بالدار البيضاء..وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

سعيد الناصري يعود لتقديم عرضه الجديد بالدار البيضاء..وهذه هي التفاصيل

محزن.. المجرد القضية ديالو تعقدات بزاف وهاشنو وقع للفرنسية لورا بريول من بعدما كلات سلخة ديال العصا.. تفاصيل حصرية تظهر لأول مرة | ثقافة و فنون

محزن.. المجرد القضية ديالو تعقدات بزاف وهاشنو وقع للفرنسية لورا بريول من بعدما كلات سلخة ديال العصا.. تفاصيل حصرية تظهر لأول مرة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نسولو الناس: شنو كيمثل بالنسبة ليكم 11 يناير؟ | نسولو الناس
منذ 11 دقيقة

نسولو الناس: شنو كيمثل بالنسبة ليكم 11 يناير؟

التاجر الذي قدم هدية للملك بالملاح بمراكش يكشف الحديث الذي دار بينه و بين الملك بعد الهدية..شوفو أشنو قال ليه الملك(مفاجأة) | خارج البلاطو

التاجر الذي قدم هدية للملك بالملاح بمراكش يكشف الحديث الذي دار بينه و بين الملك بعد الهدية..شوفو أشنو قال ليه الملك(مفاجأة)

فيديو | مشروع الطاقة الشمسية المغربية نور بعيون ألمانية | قنوات أخرى

فيديو | مشروع الطاقة الشمسية المغربية '' نور '' بعيون ألمانية

في قلب المحل الذي اشترت منه الأميرة للا سلمى تي-شورت الطاكسي للملك محمد السادس بمراكش..هاشحال من مرة جات وهاشنو شْرات | خارج البلاطو

في قلب المحل الذي اشترت منه الأميرة للا سلمى تي-شورت الطاكسي للملك محمد السادس بمراكش..هاشحال من مرة جات وهاشنو شْرات

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. بعد الدعوة القضائية التي رفعتها على إعلامية تركية بسبب الصحراء المغربية..المغربية زوجة الدبلوماسي التركي تنتظر تشكيل الحكومة | مجتمع
منذ 37 دقيقة

بالفيديو.. بعد الدعوة القضائية التي رفعتها على إعلامية تركية بسبب الصحراء المغربية..المغربية زوجة

عاجل و انفراد.. بعد فضيحة الفيديو الشهير.. بوليس اسبانيا يتصل بشكل مستعجل بسعيد الصنهاجي وها شنو وقع | ثقافة و فنون

عاجل و انفراد.. بعد فضيحة الفيديو الشهير.. بوليس اسبانيا يتصل بشكل مستعجل بسعيد الصنهاجي وها شنو

يا ربي السلامة: شخص وعشيقته يرتكبان جريمة قتل مروعة بمدينة طنجة..وها كيفاش قتلو الضحية ديالهم بمطرقة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة: شخص وعشيقته يرتكبان جريمة قتل مروعة بمدينة طنجة..وها كيفاش قتلو الضحية ديالهم

جد مؤلم.. أب يعنف رضيعته بطريقة تهز النفوس وتدمي القلوب+فيديو وصور مروعة | دولي

جد مؤلم.. أب يعنف رضيعته بطريقة تهز النفوس وتدمي القلوب+فيديو وصور مروعة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.