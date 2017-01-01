عاجل و انفراد.. بعد فضيحة الفيديو الشهير.. بوليس اسبانيا يتصل بشكل مستعجل بسعيد الصنهاجي وها شنو وقع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' اليوم الأربعاء، من مصار خاصة، أن الأمن الاسباني اتصل بشكل مستعجل بالفنان المغربي سعيد الصنهاجي الذي يتواجد باسبانيا لإحياء سهرة فنية على خلفية التحقيقات التي تجريها الشرطة

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" اليوم الأربعاء، من مصار خاصة، أن الأمن الاسباني اتصل بشكل مستعجل بالفنان المغربي سعيد الصنهاجي الذي يتواجد باسبانيا لإحياء سهرة فنية على خلفية التحقيقات التي تجريها الشرطة الاسبانية بعد تسريب الفيديو الشهير.

و كشفت مصادرنا أن الشرطة الاسبانية التي تتابع القضية بعد تفجيرها و بعدما رفع الصنهاجي شكاية مباشرة كون أحداث الفيديو دارت باسبانيا، تمكنت من تتبع العصابة التي كانت تبتز الفنان المغربي.

و قد استدعت الشرطة الاسبانية الصنهاجي اليوم الأربعاء للتعرف أكثر على أفراد هذه العصابة المتهمة بالابتزاز و نشر فيديو فاضح.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان المغربي سعيد الصنهاجي كان قد ظهر السنة الماضية، في شريط فيديو مجردا من ملابسه و في أوضاع مخلة بالحياء في جلسة خمرية.



