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يا ربي السلامة: شخص وعشيقته يرتكبان جريمة قتل مروعة بمدينة طنجة..وها كيفاش قتلو الضحية ديالهم بمطرقة

بتاريــخ : 11 يناير 2017 / 15:54 يا ربي السلامة: شخص وعشيقته يرتكبان جريمة قتل مروعة بمدينة طنجة..وها كيفاش قتلو الضحية ديالهم بمطرقة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة: شخص وعشيقته يرتكبان جريمة قتل مروعة بمدينة طنجة..وها كيفاش قتلو الضحية ديالهم بمطرقة
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، صباح اليوم الأربعاء، من توقيف أربعة أشخاص من بينهم سيدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة قتل عمد متبوعة بالسرقة الموصوفة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، صباح اليوم الأربعاء، من توقيف أربعة أشخاص من بينهم سيدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة قتل عمد متبوعة بالسرقة الموصوفة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن طنجة نقلت في الثالث من يناير الجاري شخصا في حالة غيبوبة، يحمل ثلاث إصابات على مستوى الرأس، إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة، حيث تم الاحتفاظ به تحت العناية المركزة قبل أن يفارق الحياة بسبب مضاعفات الإصابة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة أسفرت عن توقيف الفاعل الرئيسي وسيدة يرتبط معها بعلاقة غير شرعية، للاشتباه في تورطهما في إزهاق روح الهالك باستخدام مطرقة، كما تم توقيف شخص ثالث اقتنى سيارة الهالك، وكذا الوسيط الذي قام بتسهيل عملية البيع بطريقة غير مشروعة.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد أسباب وملابسات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي

 

 

 

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