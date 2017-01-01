جد مؤلم.. أب يعنف رضيعته بطريقة تهز النفوس وتدمي القلوب+فيديو وصور مروعة ﻿

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، عن تفاعلها وعن فتحها تحقيقا مع مقطع تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر تعذيب طفلة رضيعة.

"شوف تيفي"



كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، عن تفاعلها وعن فتحها تحقيقا مع مقطع تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر تعذيب طفلة رضيعة.

وحسب موقع " العربية.نت" فإن متحدث بوزارة العمل، خالد أبا الخيل، قال عبر حسابه في "تويتر" "طلبنا من صاحبة الحساب التواصل معنا للتأكد من صحة وتفاصيل الحالة، وستتخذ الوزارة الإجراءات النظامية إذا ثبت صحة ذلك".

وفي بحث "شوف تيفي" في صفحة توتير المذكورة، تبين لها، وجود صورة أخرى،ظهر خلالها الأب وهو يقوم بالتدخين بالقرب من رضيعته النائمة.

تجدر الإشارة إلى أن حسابا في "تويتر يحمل تحت اسم "أم تريد بنتها بحضنها" نشر مقاطع فيديو مروع، ظهر خلاله أب سعودي وهو يقوم بتعذيب رضيعته وتعنيفها بطريقة تهز النفوس وتدمي القلوب.



