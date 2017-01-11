عاجل وبالفيديو ...بن كيران لعبد الرحمان اليوسفي ''إنتهى الكلام'' ﻿

أصبحت ملازمة ''إنتهى الكلام'' لا تفارق رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران رغم كونها السبب المباشر حسب العديد من المتتبعين في تباعد الهوة بينه وبين الأحزاب الأربعة المعنية بتشكيل الحكومة، رغم الظرفية

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أصبحت ملازمة "إنتهى الكلام" لا تفارق رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران رغم كونها السبب المباشر حسب العديد من المتتبعين في تباعد الهوة بينه وبين الأحزاب الأربعة المعنية بتشكيل الحكومة، رغم الظرفية الحساسة التي يعيشها المشهد السياسي المغربي بعد تعطل أهم مؤسستين في هرم الدولة بالمغرب وهما مؤسسة الحكومة والبرلمان.

ورغم التأثيرات السلبية والغير دبلوماسية لكلمة "إنتهى الكلام"، أعاد رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران ذكر الكلمة من جديد قبل قليل اليوم الأربعاء، حيث مباشرة بعد قطعه لشريط مركز الوثائق التاريخية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير، رفقة عبد الرحمان اليوسفي وبحضور شخصيات تاريخية، ووجوه بالحركة الوطنية، حتى أعاد ذكر كلمة إنتهى الكلام أمام عدسة الصحفيين.

ومنذ إعلان بن كيران لبلاغه الأحد الماضي والذي أورد فيه عن توقيف المفاوضات مع الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة، أعاد بن كيران ذكر كلمته إنتهى الكلام لثلاث مرات متتالية يلتقي فيها عدسات الكاميرا والمصورين.

هذا، وإنتشرت أخبار تفيذ عزم مجموعة من السياسيين التاريخيين لعدة أحزاب سياسية، تأسيس لجنة حكماء لمحاولة تقريب الرؤى بين رئيس الحكومة المعين بن كيران، و زعيم حزب الأحرار عزيز أخنوش لمحاولة عودة المفاوضات لتشكيل الحكومة.