حزب التجمع الوطني للأحرار يستنفر قيادييه وبرلمانييه بمدينة أكادير ﻿

يعتزم حزب التجمع الوطني للأحرار تنظيم أكبر تجمع لمناضليه وأعضاء حزبه بقاعة الهواء الطلق بمدينة أكادير، يوم الأحد 15 يناير 2016، عقب إنتهاء رئيس الحزب من جولاته الميدانية للهياكل التنظيمية بجميع جهات

شوف تيفي



يعتزم حزب التجمع الوطني للأحرار تنظيم أكبر تجمع لمناضليه وأعضاء حزبه بقاعة الهواء الطلق بمدينة أكادير، يوم الأحد 15 يناير 2016، عقب إنتهاء رئيس الحزب من جولاته الميدانية للهياكل التنظيمية بجميع جهات المغرب.

وكشفت مصادر "شوف تيفي" أن قياديي الحزب وبرلمانييه وأعضاء مكتبه السياسي، سيعقدون إجتماعات ماراطونية، حيث ينتظر أن يعقد المكتب السياسي للحزب إجتماعا مغلقا بمدينة أكادير يوم السبت المقبل، لمناقشة والإتفاق على الأوراق التنظيمية وإعلان عن تأسيس التنظيمات الموازية للحزب من شبيبة ومنظمة نسائية للحزب.

وأفادت ذات المصادر عن وجود حالة إستنفار للفروع الإقليمية بجهة سوس ماسة، حيث يتم توزيع بطائق العضوية، وتجهيز المقرات المحلية، وعقد إجتماعات ماراطونية إستعدادا ليوم الأحد المقبل الذي وصفه عزيز أخنوش نفسه "باليوم التاريخي للحزب"، والذي سيعرف إعادة هيكلة تامة طبقا للإستراتيجية الجديدة التي أعطيت إنطلاقتها منذ إعلان عزيز أخنوش رئيسا للحزب خلفا لصلاح الدين مزوار المستقيل.

هذا، وقالت ذات المصادر، أن عزيز أخنوش وقيادات الحزب سيحلون بمدينة كلميم الجمعة المقبلة في إطار الزيارات التي دشنها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار لفروعه الجهوية منذ الشهر الماضي.





