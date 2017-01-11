بالصورة.. شاهد أول فنان مغربي التقط صورة مع رجل شرطة بالزي الجديد ﻿

إلتقط الفنان المغربي موس ماهر، صباح اليوم الأربعاء، صورة مع رجل شرطة بالزي الجديد بمدينة الرباط.

"شوف تيفي"



إلتقط الفنان المغربي موس ماهر، صباح اليوم الأربعاء، صورة مع رجل شرطة بالزي الجديد بمدينة الرباط.

ونشر موس ماهر الصورة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، وهو الأمر الذي تفاعل معه النشطاء بكثافة، حيث عبر العديد من عشاق موس ماهر عن إعجابهم الكبير بها وبالزي الجديد لرجال الشرطة.

تجدر الإشارة إلى أن مختلف ولايات الأمن بالمدن المغربية، شهدت اليوم الأربعاء الظهور الأول لرجال الشرطة بالزي الجديد.



