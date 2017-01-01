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حصري:مغربية تفقد جنينها بطريقة مؤلمة في فرنسا وجمعية حقوقية فرنسية مغربية تدخل على الخط+فيديو

بتاريــخ : 11 يناير 2017 / 13:58 حصري:مغربية تفقد جنينها بطريقة مؤلمة في فرنسا وجمعية حقوقية فرنسية مغربية تدخل على الخط+فيديو | حوادث و حقوق
حصري:مغربية تفقد جنينها بطريقة مؤلمة في فرنسا وجمعية حقوقية فرنسية مغربية تدخل على الخط+فيديو
علمت ''شوف تيفي'' بأن مغربية تدعى ''فضيلة''، فقدت جنينها أخيرا، بطريقة مؤلمة، خلال عملها بأحد المراكز التجارية المعروفة بمدينة ليل الفرنسية.

"شوف تيفي"


علمت "شوف تيفي" بأن مغربية تدعى "فضيلة"، فقدت جنينها أخيرا، بطريقة مؤلمة، خلال عملها بأحد المراكز التجارية المعروفة بمدينة ليل الفرنسية.

وحسب الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان لـ "شوف تيفي" فإن المغربية فضيلة البالغة من العمر 23 سنة، ارتبطت بعقد عمل مع المركز التجاري "auchan" في 1 نونبر الماضي،وقدمت وثائق تؤكد بأنها حامل، وبعد مرور أسابيع وبالتحديد في 22 نونبر، شعرت المغربية التي تعمل كقابضة "لاكيس" بألم حاد وطلبت من مديرها مغادرة موقعها صوب المرحاض، إلا أن هذا الأخير رفض رفضا قاطعا بسبب وجود عدد كبير من الزبناء بمناسبة التخفيضات، لتتطور الأمور إلى وقوع فاجعة، حينما أجهضت وسقط جنينها.

وأوضحت الجمعية المذكورة بأنها وكلت محاميا للدفاع عن حقوق هذه المغربية، موضحة بأنها ستقوم بمراسلة وزيرة العمل الفرنسي "مريم الخمري" لمسائلتها عن هذا الانتهاك الذي جعل فضيلة تفقد جنينها، خاصة أن قوانين العمل الفرنسية واضحة وتمنح الحق للعامل في الحصول على التطبيب والغياب عن العمل في حالة إصابته بالمرض، مقابل التوفر على مبرر عبارة عن شهادة طبية.

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المغرب شوف تيفي محامي الجنين المراكز التجارية التخفيضات لاكيس وزيرة العمل مريم الخمري

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