 انفراد..شوف تيفي تكشف من قلب باريس حقائق مثيرة وحصرية بخصوص سرقة كيم كاردشيان وتورط مغاربيين وكيفية اعتقالهم ﻿
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انفراد..شوف تيفي تكشف من قلب باريس حقائق مثيرة وحصرية بخصوص سرقة كيم كاردشيان وتورط مغاربيين وكيفية اعتقالهم

بتاريــخ : 11 يناير 2017 / 13:32 انفراد..شوف تيفي تكشف من قلب باريس حقائق مثيرة وحصرية بخصوص سرقة كيم كاردشيان وتورط مغاربيين وكيفية اعتقالهم | دولي
انفراد..شوف تيفي تكشف من قلب باريس حقائق مثيرة وحصرية بخصوص سرقة كيم كاردشيان وتورط مغاربيين وكيفية اعتقالهم
من قلب العاصمة الفرنسية باريس، علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها الموثوق منه، بأن الشرطة الفرنسية، تمكنت من اعتقال 17 شخصا من بينهم مغاربيين، بالاعتماد على البصمات التي تم الحصول عليها من خلال ''عقد ثمين'' سقط

"شوف تيفي"


من قلب العاصمة الفرنسية باريس، علمت "شوف تيفي" من مصدرها الموثوق منه، بأن الشرطة الفرنسية، تمكنت من اعتقال 17 شخصا من بينهم مغاربيين، بالاعتماد على البصمات التي تم الحصول عليها من خلال "عقد ثمين" سقط من العصابة مباشرة بعد تنفيذ عملية سرقة نجمة برامج الواقع الأمريكية "كيم كاردشيان".

وأكد مصدر "شوف تيفي" بأن الشرطة الفرنسية، عجزت عن التعرف على هوية اللصوص بالرغم من وجود كاميرات المراقبة المثبتة في المكان الذي كانت تقيم به النجمة الأمريكية، إلا أن "العقد" الذي عثرت عليه عاملة نظافة بعد أسابيع من العملية مكن الشرطة الفرنسية من الاعتداء إلى هوية أفراد العصابة.

وأوضح المصدر ذاته بأن المغاربيين الموقوفين يعملان في مجال نقل البضائع، مشيرا إلى أن الموقوفين ينحدرون من منطقة "ليز دوفرانس" وبالتحديد من مدن "فانسن ولوغانسي وغوو، وكغاس".

وأضاف ذات المصدر بأن الموقوفين هم 3 نساء و13 رجل، أصغرهم يبلغ 23 سنة، بينما يبلغ أكبرهم 72 سنة، موضحا في الوقت ذاته بأن قيمة مجوهرات كيم كاردشيان والتي تمت سرقتها بلغت 10 مليون يورو.

وعلاقة بالموضوع، أكد موقع "باريس ماتش"، بأن الشرطة الفرنسية، أفرجت صباح اليوم الأربعاء عن ثلاثة أشخاص، بينت التحقيقات بأن لا علاقة لهم بسرقة كيم كاردشيان.

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المغرب شوف تيفي البصمات الشرطة الفرنسية كاميرات المراقبة نجمة الواقع

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