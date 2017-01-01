بالفيديو..بعد منع رفع الآذان بالقدس.. تونسي يرد على مغني يهودي ويقدم هدية للفلسطينيين ﻿

تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية العالمية، اليوم الأربعاء،مقطع فيديو، مثير ورائع، عبر فيه شاب تونسي عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية العالمية، اليوم الأربعاء،مقطع فيديو، مثير ورائع، عبر فيه شاب تونسي عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

وفي تفاصيل هذا الفيديو فإن أحد المغنيين، كان يؤدي أغنية بالعبرية، ليأخذ منه الشاب التونسي "الميكورفون"، ويقوم برفع الآذان في مشهد جعل الفنان اليهودي مذهولا.

ويأتي هذا التصرف الذي قام به التونسي، بعد أن قررت سلطات المحتل الإسرائيلي قبل أسابيع منع رفع الآذان بالقدس المحتلة.



