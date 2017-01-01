عاجل..زوجة تقتل زوجها على فراش الزوجية ضواحي خريبكة..وهذه هي التفاصيل الصادمة والخطيرة لهذه الجريمة المروعة ﻿

المغرب؛ شوف تيفي؛ المصالح الأمنية؛ التشريح الطبي؛ فراش الزوجية؛ القلب

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن واد زم ضواحي مدينة خريبكة، شهدت صباح اليوم الأربعاء، جريمة قتل مروعة، بطلتها سيدة، أقدمت على قتل زوجها فوق فراش الزوجية.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" فإن الزوجة، دخلت في نقاش حاد مع زوجها بسبب مشاكل أسرية تبادلا خلاله السب والقذف، لتقوم بعد ذلك بتوجيه طعنة قاتلة له على مستوى القلب ليسقط جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، قامت باعتقال الزوجة، في حين تم نقل جثة الزوج الهالك إلى مستودع الأموات المدعو "البيضاء" من أجل إخضاعها للتشريح.