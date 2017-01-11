بالصور.. ''اللبسة '' الجْديدة ديال البوليس فيها كاميرات..وها كيفاش ﻿

من بين الإكسسوارات المثبتة في اللباس الجديد لرجال الشرطة بالمغرب، كاميرات صغيرة، تقوم بالتقاط الصوت والصورة.

"شوف تيفي"



من بين الإكسسوارات المثبتة في اللباس الجديد لرجال الشرطة بالمغرب، كاميرات صغيرة، تقوم بالتقاط الصوت والصورة.

وحسب ما تُظهر الصور فإن هذه الكاميرات،تم تثبيتها في الجانب العلوي الأيسر للباس الجديد للشرطة، إلى جانب مجموعة من الإكسسوارات المتطورة الخاصة بالاتصال.

تجدر الإشارة إلى أن مختلف الولايات الأمنية بالمدن المغربية، شهدت صباح اليوم الأربعاء، تسليم رجال الشرطة لزيهم الجديد الذي يختلف حسب الرتب والاختصاصات.



