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خاص.. مسؤول بقطاع الصحة بالدار البيضاء يندم عن تصريحاته خوفا من الوزير الوردي

بتاريــخ : 11 يناير 2017 / 12:18 خاص.. مسؤول بقطاع الصحة بالدار البيضاء يندم عن تصريحاته خوفا من الوزير الوردي | بوليتيك
خاص.. مسؤول بقطاع الصحة بالدار البيضاء يندم عن تصريحاته خوفا من الوزير الوردي
علمت ''شوف تيفي'' أن مسؤولا بقطاع الصحة بالدار البيضاء، عبر لمقربين منه عن ندمه الشديد بعد تصريحه في برنامج إذاعي بأنه يطالب من وزير الصحة القادم الإعتناء بمدينة الدار البيضاء.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن مسؤولا بقطاع الصحة بالدار البيضاء، عبر لمقربين منه عن ندمه الشديد بعد تصريحه في برنامج إذاعي بأنه يطالب من وزير الصحة القادم الإعتناء بمدينة الدار البيضاء.

وكشفت مصادر مطلعة، أن المسؤول بالقطاع يعتزم تقديم شهادة طبية للحصول على بعض الراحة، نظرا للضغط الشديد الذي أصبح يعيشه منذ رده على سؤال لمنشط البرنامج الإذاعي، عن الطلب الذي سيوجهه للوزير القادم، فأجاب المسؤول بأنه يطالبه بالإعتناء بمدينة الدار البيضاء، حيث يعيش القطاع أسوأ سنواته بشهادة الأطر الطبية والمواطنين على حد سواء، وهو ما دفع بالمسؤول إلى توجيه الطلب للوزير القادم.

وأفادت ذات المصادر، أن المسؤول بقطاع الصحة بالدار البيضاء، ندم بشكل كبير بعد علمه أن الوزير المكلف الحسين الوردي، يمنحه قانون إقالة أي مسؤول تابع لوزارته، حيث بمجرد بلوغ المسؤول الخبر، عبر عن ندمه الشديد من التصريح الذي أدلى به، خاصة وأن مقربين من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه الوردي، زادوا من الضغط على المسؤول بقولهم أن الحسين الوردي سيبقى في المنصب لمدة خمس سنوات أخرى.

من جهة ثانية، قال مصدر نقابي "لشوف تيفي" أن ندم المسؤول عن تصريحاته التي كانت في محلها هو خير تعبير عما يعيشه قطاع الصحة، حيث ان مجموعة من الأطر بالوزارة يتخوفون الإدلاء بتصريحات حول المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، نظرا لوجود عصا العقوبات الإدارية.

 

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