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عاجل وبالصور.. ساكنة فاس تحتفل أمام وثيقة المطالبة بالاستقلال

بتاريــخ : 11 يناير 2017 / 11:46 عاجل وبالصور.. ساكنة فاس تحتفل أمام وثيقة المطالبة بالاستقلال | مجتمع
عاجل وبالصور.. ساكنة فاس تحتفل أمام وثيقة المطالبة بالاستقلال
تعرف ساحة البطحاء بمدينة فاس في هذه اللحظات، احتفال ساكنة المدينة العلمية بذكرى تقديم وثيقة الاستقلال ''11 يناير 1944.

"شوف تيفي"

 

تعرف ساحة البطحاء بمدينة فاس في هذه اللحظات، احتفال ساكنة المدينة العلمية بذكرى تقديم وثيقة الاستقلال "11 يناير 1944.

وحسب مصدر "شوف تيفي" من عين المكان فإن أبناء، فاس حلوا بالساحة المذكورة، وبالتحديد أمام "وثيقة المطالبة بالاستقلال"، رافعين أعلام الوطن، وذلك تعبيرا منهم عن فخرهم الكبير بهذه الوثيقة.

وأضاف المصدر ذاته بأن الاحتفال بهذه الذكرى الغالية على قلوب المغاربة، ستستمر اليوم بأكمله في جميع أحياء وشوارع المدينة العلمية.

 

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