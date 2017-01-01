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يا ربي السلامة:العثور على أربعة طلاب أفارقة جثة هامدة داخل إحدى الشقق بسطات

بتاريــخ : 11 يناير 2017 / 11:44 يا ربي السلامة:العثور على أربعة طلاب أفارقة جثة هامدة داخل إحدى الشقق بسطات | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة:العثور على أربعة طلاب أفارقة جثة هامدة داخل إحدى الشقق بسطات
اهتز حي السماعلة بمدينة سطات في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، على وقع خبر مؤلم، عقب العثور على أربعة أفارقة جثة هامدة داخل إحدى الشقق.

"شوف تيفي"

 

اهتز حي السماعلة بمدينة سطات في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، على وقع خبر مؤلم، عقب العثور على أربعة أفارقة جثة هامدة داخل إحدى الشقق.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن المصالح الأمنية،تلقت بلاغا من زميل المتوفين، أفاد من خلاله بأن زملائه الأربعة اختفوا عن الأنظار، لتتحرك على الفور صوب شقتهم الموجودة على مستوى حي السماعلة، ومباشرة بعد اقتحامها، تم العثور عليهم جثة هامدة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الشرطة القضائية والعلمية فتحتا تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات وفاة الأفارقة الأربعة الذين يحملون الجنسية التشادية ويدرسون قيد حياتهم بالسنة الأولى اقتصاد بجامعة الحسن الأول بمدينة سطات.

وأكد ذات المصدر بأن سيارات لنقل الموتى، قامت بنقل الجثث الأربعة إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني من أجل إخضاعها للتشريح .

 

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