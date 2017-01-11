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فضيحة و بالصور.. كازا تهتز على وقع خبر صادم

بتاريــخ : 11 يناير 2017 / 11:14 فضيحة و بالصور.. كازا تهتز على وقع خبر صادم | حوادث و حقوق
فضيحة و بالصور.. كازا تهتز على وقع خبر صادم
فضيحة مُدوية اهتزت على وقعها مدينة الدار البيضاء في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعدما ألقت فرقة الصقور القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة الاختطاف والاحتجاز بسيارة للنقل المدرسي.

شوف تيفي:م غ

فضيحة مُدوية اهتزت على وقعها مدينة الدار البيضاء في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعدما ألقت فرقة الصقور القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة الاختطاف والاحتجاز بسيارة للنقل المدرسي.

و تعود تفاصيل هذه الواقعة ،حسب مصادر خاصة لشوف تيفي،عندما عمد سائق حافلة للنقل المدرسي و التي تعود ملكيتها لإحدى الجماعات الكائنة نواحي مدينة الدار البيضاء،رفقة صديقيه بعد جلسة خمرية إلى اختطاف و احتجاز فتاتين تعيشان التشرد بالبيضاء و الشروع في اغتصابهما.

و حالت يقظة متشرد لمح السيناريو الصادم، إلى إبلاغ فرقة الصقور بمنطقة أنفا و التي استطاعة أن تُوقف الجناة قبل فعلتهما الشنيعة على مستوى تقاطع شارع الحسن الثاني مع شارع مولاي يوسف.

و قد تمت إحالة الموقوفين على ديمومة أنفا قبل مثولهما على أنظار النيابة العامة.

 

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شوف تيفي المغرب أنفا اغتصاب النقل المدرسي

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