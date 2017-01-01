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بن كيران يمهد لإستقالته ويعترف بفشله طيلة خمس سنوات كرئيس للحكومة

بتاريــخ : 11 يناير 2017 / 11:11 بن كيران يمهد لإستقالته ويعترف بفشله طيلة خمس سنوات كرئيس للحكومة | بوليتيك
بن كيران يمهد لإستقالته ويعترف بفشله طيلة خمس سنوات كرئيس للحكومة
إعترف عبد الإله بن كيران عشية يوم أمس الثلاثاء بمنزله بالرباط، عقب فوزه بالمرتبة الأولى في إستطلاع الرأي الذي أجراه راديو أصوات، ''إعترف'' بفشله طيلة الخمس سنوات الماضية التي شغلها كرئيس الحكومة في

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إعترف عبد الإله بن كيران عشية يوم أمس الثلاثاء بمنزله بالرباط، عقب فوزه بالمرتبة الأولى في إستطلاع الرأي الذي أجراه راديو أصوات، "إعترف" بفشله طيلة الخمس سنوات الماضية التي شغلها كرئيس الحكومة في القيام بمشاريع كبرى.

وقال بن كيران "لم أستطع القيام بشئ كبير طيلة خمس سنوات الماضية" مستدركا "لكني حاولت"، وتأتي كلمة بن كيران بمنزله بالرباط مباشرة بعد عودته من المجلس الوزاري الذي جرى بمراكش زوال أمس الثلاثاء.

ورفض بن كيران الحديث عن المحادثات التي أجراها مع الملك حول فشله في تشكيل الحكومة، مؤكدا "بأن كلام الملك لا يتحدث فيه مع الصحافة"، لكنه كشف بأن إعلانه عن إنتهاء الكلام مع الأحزاب الأربعة المعنية بتشكيل الإئتلاف الحكومي، جاء بناءا عن أسباب حسب تعبيره.
وأضاف بن كيران بأن عودته لمفاوضات تشكيل الحكومة رهين بزوال ما أسماه "بالأسباب التي أوقف على إثرها المفاوضات لتشكيل الأغلبية".
وتأتي تصريحات بن كيران في ظل حرب البلاغات الأخيرة بينه والأحزاب السياسية الأربع المعنية بتشكيل الحكومة المقبلة التي مازالت لم تتجاوز مراحلها الأولى بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر.

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