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هام للمغاربة: هذه هي المناطق التي ستعرف تساقطات مطرية اليوم الأربعاء والليلة القادمة بالمملكة

بتاريــخ : 11 يناير 2017 / 10:46 هام للمغاربة: هذه هي المناطق التي ستعرف تساقطات مطرية اليوم الأربعاء والليلة القادمة بالمملكة | مجتمع
هام للمغاربة: هذه هي المناطق التي ستعرف تساقطات مطرية اليوم الأربعاء والليلة القادمة بالمملكة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء والليلة القادمة، أن يبقى الطقس باردا نوعا ما عند الليل والصباح بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية.

"شوف تيفي"

 

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء والليلة القادمة، أن يبقى الطقس باردا نوعا ما عند الليل والصباح بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية.

وستتشكل سحب كثيفة مع أمطار أو زخات في بعض الأحيان بالشرق وشرق الأطلس المتوسط والسايس، ومرور سحب نسبيا كثيفة مع أمطار ضعيفة متفرقة بهضاب الفوسفاط ووالماس والشاوية ودكالة والغرب خلال الصباح، فضلا عن تشكل كثل ضبابية خلال الصباح بهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة واللوكوس. فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي الأرجاء.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بالشرق وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارت الدنيا ما بين ناقص 04 و01 درجات بالمرتفعات، وما بين صفر و05 درجات بالهضاب العليا الشرقية والريف والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 05 و10 درجة بالشمال الشرقي وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وسوس وداخل عبدة وشياضمة والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 10 و15 درجة بالواجهة المتوسطية وسهول المحيطية وبباقي الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و10 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 11 و15 درجة بشمال المنطقة الشرقية والسايس وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 15 و20 درجة بواجهة المتوسطية وبالبوغاز واللوكوس والسهول الغربية لمرتفعات الأطلس وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و25 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقوي الهيجان ما بين كاب غير وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وكاب غير، وهائجا بباقي السواحل.

 

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