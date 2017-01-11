عاجل و بالصور:والي الدار البيضاء يضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق العمل بالزي الرسمي الجديد ﻿

أشرف والي أمن جهة الدار البيضاء الكبرى، عبد الله الوردي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على وضع اللمسات الأخيرة و الترتيبات قبل شروع رجال و نساء الأمن في العمل بالزي الرسمي الجديد.

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أشرف والي أمن جهة الدار البيضاء الكبرى، عبد الله الوردي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على وضع اللمسات الأخيرة و الترتيبات قبل شروع رجال و نساء الأمن في العمل بالزي الرسمي الجديد.

وكانت الانطلاقة الرسمية من مقر ولاية الدار البيضاء الكبرى بحضور رجال الأمن.

و قد أطل اليوم رجال الأمن على المغاربة باللوك الجديد و الذي يتوفر على مواصفات عالمية جديدة تحترم جميع المعايير.



وقد تم توزيع الزي الرسمي لرجال الأمن و المُكون من قبعات وزي و أحزمة و أحذية ، على مختلف ولايات أمن المدن الكبرى بعد صدور مذكرة من المديرية العامة للأمن الوطني.



