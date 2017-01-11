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عاجل و بالصور:والي الدار البيضاء يضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق العمل بالزي الرسمي الجديد

بتاريــخ : 11 يناير 2017 / 09:53 عاجل و بالصور:والي الدار البيضاء يضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق العمل بالزي الرسمي الجديد | مجتمع
عاجل و بالصور:والي الدار البيضاء يضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق العمل بالزي الرسمي الجديد
أشرف والي أمن جهة الدار البيضاء الكبرى، عبد الله الوردي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على وضع اللمسات الأخيرة و الترتيبات قبل شروع رجال و نساء الأمن في العمل بالزي الرسمي الجديد.

شوف تيفي


أشرف والي أمن جهة الدار البيضاء الكبرى، عبد الله الوردي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على وضع اللمسات الأخيرة و الترتيبات قبل شروع رجال و نساء الأمن في العمل بالزي الرسمي الجديد.

وكانت الانطلاقة الرسمية من مقر ولاية الدار البيضاء الكبرى بحضور رجال الأمن.
و قد أطل اليوم رجال الأمن على المغاربة باللوك الجديد و الذي يتوفر على مواصفات عالمية جديدة تحترم جميع المعايير.

وقد تم توزيع الزي الرسمي لرجال الأمن و المُكون من قبعات وزي و أحزمة و أحذية ، على مختلف ولايات أمن المدن الكبرى بعد صدور مذكرة من المديرية العامة للأمن الوطني.

 

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