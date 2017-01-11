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عاجل بالفيديو والصور: هذا هو اللوك الجديد لرجال الأمن

بتاريــخ : 11 يناير 2017 / 09:18 عاجل بالفيديو والصور: هذا هو اللوك الجديد لرجال الأمن | بوليتيك
عاجل بالفيديو والصور: هذا هو اللوك الجديد لرجال الأمن
''بلوك جديد''،أطل في الصباح الباكر من يومه الأربعاء 11 يناير،رجال و نساء الأمن بالزي الرسمي الجديد على المغاربة

شوف تيفي

"بلوك جديد"،أطل في الصباح الباكر من يومه الأربعاء 11 يناير،رجال و نساء الأمن بالزي الرسمي الجديد على المغاربة

و حسب ما عاينت "شوف تيفي" فقد تم توزيع الزي الرسمي لرجال الأمن بولاية أمن الدار البيضاء و المُكون من قبعات وزي و أحزمة و أحذية ، على مختلف ولايات أمن المدن الكبرى بعد صدور مذكرة من المديرية العامة للأمن الوطني.

و يتوفر الزي حسب مصادرنا، على مواصفات عالمية جديدة، تحترم جميع المعايير.

اللوك الجديد لرجال الأمن

اللوك الجديد لرجال الأمن

اللوك الجديد لرجال الأمن

اللوك الجديد لرجال الأمن

اللوك الجديد لرجال الأمن

اللوك الجديد لرجال الأمن

اللوك الجديد لرجال الأمن

اللوك الجديد لرجال الأمن

اللوك الجديد لرجال الأمن

اللوك الجديد لرجال الأمن

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