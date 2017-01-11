عاجل بالفيديو والصور: هذا هو اللوك الجديد لرجال الأمن ﻿

''بلوك جديد''،أطل في الصباح الباكر من يومه الأربعاء 11 يناير،رجال و نساء الأمن بالزي الرسمي الجديد على المغاربة

شوف تيفي



"بلوك جديد"،أطل في الصباح الباكر من يومه الأربعاء 11 يناير،رجال و نساء الأمن بالزي الرسمي الجديد على المغاربة

و حسب ما عاينت "شوف تيفي" فقد تم توزيع الزي الرسمي لرجال الأمن بولاية أمن الدار البيضاء و المُكون من قبعات وزي و أحزمة و أحذية ، على مختلف ولايات أمن المدن الكبرى بعد صدور مذكرة من المديرية العامة للأمن الوطني.



و يتوفر الزي حسب مصادرنا، على مواصفات عالمية جديدة، تحترم جميع المعايير.