دار البريهي تستعد لإطلاق طلبات عروض جديدة ﻿

من المنتظر أن تكشف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن إطلاق طلبات عروض تكميلية للشبكة البرامجية، لكل من القناة الأولى، القناة الأمازيغية، والقناة الجهوية للعيون.

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من المنتظر أن تكشف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن إطلاق طلبات عروض تكميلية للشبكة البرامجية، لكل من القناة الأولى، القناة الأمازيغية، والقناة الجهوية للعيون.

وأكد مصدر جيد الاطلاع، أنه في إطار إكمال عملية اختيار أعمال جديدة للموسم المقبل أي رمضان القادم، فإن دار البريهي ستعمل على إطلاق عملية طلبات العروض في غضون أيام.

ولم يستبعد المصدر نفسه، أن تطلق طلبات العروض بعد الانتهاء من انتقاء المشاريع المقبولة للشبكة التكميلية الرمضانية التي أطلقت قبل أيام، وتم منح الدعم لمجموعة من شركات الإنتاج التي بدأت في الاشتغال على البرامج التي تم اختيارها.