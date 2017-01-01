بالفيديو.. أمير علي ردا على سفيان البحري: أنا أول واحد درت الفايسبوك فالمغرب ومواطنتي لا تناقش ﻿

في فيديو جديد له، كشف أمير علي أنه أول واحد دار الفايسبوك خلال بداية هذا الأخير انطلاقا من الجامعات الأمريكية، مضيفا أنه كان في أمريكا منذ 31 سنة، وذلك ردا على الفايسبوكي سفيان البحري الذي قال له أنه

شوف تيفي

في فيديو جديد له، كشف أمير علي أنه أول واحد دار الفايسبوك خلال بداية هذا الأخير انطلاقا من الجامعات الأمريكية، مضيفا أنه كان في أمريكا منذ 31 سنة، وذلك ردا على الفايسبوكي سفيان البحري الذي قال له أنه حديث العهد بهذا الفضاء الأزرق.

واعتذر الفنان أمير علي لسفيان البحري، بعد أن اتهم علي الأخير بسرقة فكرته وصفحته الرسمية للملك محمد السادس من أجل نيل جائزة نوبل للسلام باللغة الانجليزية التي أسسها علي منذ ثلاث سنوات على حد قوله.

وأضاف أمير علي لـ"شوف تيفي" أنه لم يقصف سفيان أو غيره، وأن لا أحد له الحق في المزايدة على وطنية شخص آخر، وأن مواطنته لا تناقش، مشيرا في الوقت نفسه أنه يعتبر سفيان أخاه الصغير، وأنه لم يقصد أن يسيء إليه فقط كتن حديثه من باب التوضيح فقط.

يشار إلى أن الفنان أمير علي التحق قبيل نهاية السنة الماضية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يشتغل فبالإضافة إلى الفن في أحد كبريات الشركات العالمية في بيع السيارات، إذ سبق أن نشر صورا طريفة من أول مرة يبيع فيها أول سيارة، حيث جرت العادة أن يقطع الزبون نصف "الكرافاطة" لمن باع له السيارة، وهو الشيء الذي وقع لأمير علي.